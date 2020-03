Quyết định tăng giá điện sinh khối lên 1.634 đồng/kWh

Theo Tuổi trẻ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 08 sửa đổi, bổ sung một số điều trong quyết định số 24 ngày 24/3/2014 trước đó về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. Trong đó có quyết định sửa đổi quy định giá điện sinh khối, cụ thể giá điện sinh khối tại dự án đồng phát là 1.634 đồng/kWh; đối với các dự án điện sinh khối khác là 1.968 đồng/kWh. Giá mua điện trên tính theo tỉ giá trung tâm của VND với USD được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 21/2/2020 và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của đồng USD - tính tương đương US cents/kWh).

Điện sinh khối (tức biomass power) là việc sử dụng sinh khối gồm cây cỏ, cây công nghiệp, các loại thực vật khác như tảo, bẹ,... hoặc những bã nông nghiệp, lâm nghiệp như rơm, rạ, bã mía, lá khô,..., giấy vụn, mêtan từ các bãi chôn lấp, trạm xử lý nước thải, phân thải,... Điện sinh khối là năng lượng tái tạo, có trữ lượng khá lớn, là nguồn năng lượng lớn thứ thứ chiếm khoảng 15% tổng năng lượng tiêu thụ trên thế giới. Nguồn năng lượng sinh khối có thể sử dụng bằng việc đốt trực tiếp hay tạo thành viên nhiên liệu sinh khối.

Hiện nay, nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng gấp đôi so với tỷ lệ tăng trưởng GDP theo Bộ công thương. Do thế giới ngày càng cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch, giá dầu thế giới đang tăng cao, khả năng đáp ứng năng lượng đủ cho nhu cầu trong nước ngày càng khó khăn, do đó việc khai thác các nguồn năng lượng tái tạo sạch ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Việt Nam có tiềm năng lớn về điện sinh khối từ các loại chất thải từ nông nghiệp, nước thải đô thị,... Theo số liệu từ năm 2014, mỗi năm chúng ta có tới 60 triệu tấn sinh khối từ phế phẩm nông nghiệp như rơm, rạ, trấu... Đến năm 2018, nguồn năng lượng sinh khối ở Việt Nam đã đạt khoảng 150 triệu tấn/ năm.

Trên thực tế, do là nước nông nghiệp nên chúng ta có tiềm năng vô cùng lớn về năng lượng sinh khối. Một số dạng sinh khối hoàn toàn có thể khai thác ngay về mặt kĩ thuật để cung cấp điện như trấu từ đồng bằng sông Cửu Long, bã mía ở các nhà máy đường, rác thải ở các đô thị lớn, chất thải từ các trang trại gia súc, hộ gia đình,... Đây là nguồn sinh khối vô cùng dồi dào, có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng cho nhiều hộ gia đình ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mặc dù được đánh giá là một nguồn năng lượng sạch , có lợi cho môi trường nhưng năng lượng sinh khối vẫn còn tồn tại một số nhược điểm. Chẳng hạn, năng lượng sinh khối phân bổ không tập trung, nhiệt trị thấp, khá phức tạp khi vận chuyển do khối lượng riêng nhỏ,... Bù lại, năng lượng sinh khối có giá thành rẻ, phù hợp phát triển ở nước nông nghiệp như Việt Nam, thích hợp ở quy mô hộ gia đình hay mô hình công nghiệp nhỏ, vừa...

Từ cuối năm 2013, Bộ công Thương đã có tờ trình Chính Phủ xem xét thông qua cơ chế hỗ trợ sản xuất điện sinh khối. Trong những năm gần đây, việt Nam đã có nhiều dự án điện từ việc đốt rác - nguồn năng lượng sinh khối đi vào hoạt động hay đang được triển khai xây dựng ở thủ đô Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ,... Việc xây dựng nhiều nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng sinh khối đang được quan tâm, chú ý để giảm thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt tại các thành phố lớn, đô thị lớn.

Chi Nguyễn (t/h)