Điện thoại loạt sao Hàn vừa bị hacker tấn công, tống tiền: Người dùng hãng này cần lưu ý

Hiện nay, Samsung là một trong những hãng công nghệ lớn hàng đầu thế giới, đặc biệt là những thành tích ở mảng smartphone, có khả năng cạnh tranh kịch liệt với Apple. Tuy nhiên, thương hiệu này vừa dính phải một scandal nghiêm trọng khiến không ít người dùng phải ái ngại: Hàng loạt sao Hàn vừa bị hacker tấn công dữ liệu điện thoại và tống tiền, và tất cả được cho là cùng dùng các mẫu điện thoại Samsung, cụ thể là dòng Samsung Galaxy.

Nam tài tử Joo Jin Mo là nạn nhân đầu tiên được công khai

Theo Dispatch, có ít nhất 10 nghệ sĩ Hàn Quốc đang nằm trong tầm ngắm của nhóm hacker này. Hacker đã xâm nhập vào hệ thống điện thoại của loạt sao Hàn, nắm giữ những thông tin cá nhân như hình ảnh, video clip, thậm chí là cả tin nhắn. Sau đó, nhóm người này đã liên lạc với những đối tượng bị lộ thông tin để đe dọa, tống tiền, nếu không nghe sẽ bị phát tán những tài liệu mật ra ngoài. Cũng theo trang tin này, rất có thể hacker đã đánh cắp thông tin từ Samsung Cloud, một giải pháp sao lưu các dữ liệu quan trọng của người dùng lên máy chủ Samsung tương tự như iCloud.

Có ít nhất 10 nghệ sĩ Hàn Quốc đang nằm trong tầm ngắm của nhóm hacker

Sau khi nắm được thông tin từ các nạn nhân, nhóm hack er gửi tin nhắn cho họ với nội dung:"Ta là hacker mũ đen XX". Sau dó, những kẻ này đòi người dùng phải nộp từ 50 triệu đến 1 tỷ won (khoảng 990 triệu - 19 tỷ đồng), nếu không sẽ bị phát tán thông tin cá nhân, ảnh mật,... Có những nghệ sĩ nổi tiếng ở Kpop bị đe dọa nhưng không thể tiết lộ tên như diễn viên A, diễn viên B, idol C, giám đốc D, đầu bếp E,… Hiện một nạn nhân đã lộ diện được biết đến là nam diễn viên Joo Jin Mo bởi anh đã có động thái phản ứng lại với nhóm hacker.

Được biết, nam diễn viên Joo Jin Mo đã đưa ra thông báo rằng anh bị hacker đe dọa, và sau đó loạt tin nhắn riêng tư của nam diễn viên cùng bạn bè, đồng nghiệp đã bị đăng tải công khai lên các trang mạng. Một idol C. là nạn nhân của nhóm hacker đã đồng ý trả tiền chuộc lớn để tránh những thông tin của mình bị lộ trên mạng.

Loạt tin nhắn cho thấy nhóm hacker không phải người Hàn

Qua điều tra, một số người phát hiện nhóm hacker này không phải là người Hàn. Những kẻ này không thông thạo tiếng Hàn, sử dụng cấu trúc tiếng Hàn không đúng, có khả năng là dùng công cụ dịch thuật. Giọng điệu sử dụng vô cùng táo tợn, "mạnh miệng", nhiều khả năng là một nhóm hacker chuyên nghiệp ở nước ngoài.

Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đồng thời dấy lên lo ngại cho những người sử dụng điện thoại hãng Samsung, phải nhanh chóng tăng cường bảo mật thông tin cá nhân.





Your browser does not support HTML5 video.

BLACKPINK hứng "viên đạn" tiếp theo của hacker?

Chi Nguyễn (t/h)