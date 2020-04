Diễn viên 'Giày thủy tinh' So Ji Sub bất ngờ tuyên bố kết hôn với phát thanh viên kém 17 tuổi

Người hâm mộ nam diễn viên phim 'Giày thủy tinh' đình đám một thời không khỏi ngỡ ngàng khi biết tin So Ji Sub làm đám cưới.

Ngày 7/4, công ty đại diện 51K của diễn viên 'Giày thủy tinh' đã chính thức xác nhận thông tin So Ji Sub kết hôn cùng bạn gái Cho Eun Jung sau 1 năm hẹn hò.

Được biết, đám cưới của cặp đôi được công bố sau khi cả hai đã hoàn thành việc đăng ký kết hôn. Cả hai đã tổ chức một lễ cưới nhỏ với sự góp mặt của hai bên gia đình thay vì một đám cưới đông người rình rang do lo ngại COVID-19. Cặp đôi cũng đã quyên góp 50 triệu won (khoảng 1 tỷ VNĐ) cho quỹ hỗ trợ giáo dục trẻ em, dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu thốn thiết bị công nghệ thông minh trong học tập.

Phía công ty cho biết: "Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới những người đã yêu mến và ủng hộ So Ji Sub, mong mọi người thông cảm vì các chi tiết về lễ cưới sẽ không được công bố. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ cùng chúc phúc cho cặp đôi với cuộc sống mới của họ bên cạnh nhau. So Ji Sub sẽ gửi lời cảm ơn với tư cách là một diễn viên bằng các vai diễn của mình trong tương lai." 51K cũng phủ nhận tin đồn So Ji Sub và Jo Eun Jung cưới chạy bầu, cả hai phải tạm gác lại tuần trăng mật do lo ngại dịch bệnh COVID-19

Được biết, cặp đôi gặp gỡ lần đầu qua chương trình Night of Real Entertainment đài SBS vào tháng 3/2019. Khi đó So Ji Sub và Son Ye Jin tham gia với tư cách là khách mời quảng bá bộ phim 'Be With You'. Lúc đó Jo Eun Jung là người dẫn chương trình và phỏng vấn hai diễn viên . Tại đây, cặp đôi đã nhận thấy mình có nhiều điểm tương đồng và bắt đầu bí mật hẹn hò. Đến tháng 5/2019, thông tin cặp đôi kém 17 tuổi hẹn hò bị rò rỉ khiến làng giải trí Hàn Quốc được một phen xôn xao. Dispatch, trang báo chuyên 'săn' tin tức tình cảm của người nổi tiếng đã tung loạt ảnh So Ji Sub và Jo Eun Jung hẹn hò. Sau đó, công ty quản lý của nam diễn viên đã lên tiếng xác nhận. Vào cuối năm 2019, nam diễn viên được cho là đã mua một căn hộ gần 5 triệu USD để cưới vợ.

So Ji Sub từ lâu đã là một trong những diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng và quen thuộc với khán giả Việt Nam. Một trong những vai diễn ấn tượng nhất của nam diễn viên phải kể tới chàng trai Park Chul Woong trong phim 'Giày thủy tinh', chàng trai ngổ ngáo nhưng si tình, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì tình yêu. Sau đó, nam diễn viên cũng thủ vai chính ở nhiều bộ phim như Xin lỗi, anh yêu em, Mặt trời của chàng Joo, Một ngày nắng mới, Nữ thần của tôi,...

Jo Eun Jung từng là một game caster nổi tiếng trên kênh OGN cho trò chơi Liên minh huyền thoại với biệt danh 'L.O.L goddess'. Cô từng chia sẻ có ước mơ trở thành phát thanh viên nên đã nộp đơn vào OGN và bình luận các trận đấu thể thao điện tử. Sau một thời gian đúc kết kinh nghiệm, cô đã trở thành một phát thanh viên có tiếng. Jo Eun Jung tốt nghiệp khoa múa trường Yewon, sau đó tốt nghiệp trường TH nghệ thuật Seoul và ĐH Nữ sinh Ewha, khoa múa truyền thống. Không chỉ tài năng, Jo Eun Jung còn xinh đẹp, có vóc dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn.

Lần đầu gặp gỡ của cặp đôi So Ji Sub và Jo Eun Jung

Chi Nguyễn (t/h)