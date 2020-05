Diễn viên Hàn Quốc Park Ji Hoon qua đời vì ung thư

Ngày 15/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam người mẫu - diễn viên Park Ji Hoon đã qua đời ở tuổi 31 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày gia đình nam diễn viên đã xác nhận thông tin với báo chí, truyên bố rộng rãi về sự ra đi của anh trên mạng xã hội và truyền thông. Dự kiến tang lễ của Ji Hoon sẽ được tổ chức ở Công viên tưởng niệm Núi xanh tại Gyeonggi, Hàn Quốc vào 17h hôm nay.

Gia đình Park Ji Hoon cho biết: "Xin cảm ơn, Ji Hoon đã lên thiên đường. Sự quan tâm, an ủi của quý vị là điều tuyệt vời không chỉ cho Ji Hoon mà còn cho gia đình chúng tôi". Sau khi hay tin, rất nhiều người đã không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của nam diễn viên còn quá trẻ tuổi, đồng thời họ cũng đến chia buồn với gia đình, cầu nguyện cho Park Ji Hoon được an nghỉ. Sự ra đi của anh đã để lại nhiều tiếc nuối, xót thương trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Park Ji Hoon là người mẫu kiêm diễn viên SN 1989, sở hữu vẻ ngoài điển trai và chiều cao đáng nể 1m81. Ban đầu anh theo đuổi sự nghiệp người mẫu và được nhiều NTK để ý. Nhưng sau đó anh đã chuyển sang đóng phim dù sự nghiệp người mẫu đang đà phát triển. Đáng tiếc, sự nghiệp diễn viên của anh không được như mong đợi, nam diễn viên mới chỉ đảm nhận một vai nhỏ Chun Doo Yeop trong phim 'Máy đánh chữ Chicago' năm 2017.

Trước khi qua đời vì bạo bệnh, nam diễn viên 31 tuổi hoạt động dưới sự quản lý của Glorious Entertainment. Được biết, anh chỉ vừa đón sinh nhật lần thứ 31 vào ngày 19/4, khi ấy tình trạng bệnh đã chuyển biến phức tạp. Trong suốt thời gian chữa trị, chiến đấu với căn bệnh ung thư , Park Ji Hoon tỏ ra rất lạc quan, thường xuyên chụp ảnh và đăng tải cho người hâm mộ.

Chi Nguyễn (t/h)