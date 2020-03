Diễn viên Mai Phương qua đời ở tuổi 35, sau gần 2 năm chống chọi với ung thư phổi

Theo thông tin từ người thân, tối 28/3, diễn viên Mai Phương qua đời tại nhà riêng. Cô đã ra đi sau gần 2 năm kiên cường, mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Người thân cho hay: "Hiện tại, gia đình đang bối rối nên chưa biết được sẽ tổ chức tang lễ như thế nào giữa những ngày dịch bệnh như thế này".

Sự ra đi của nữ diễn viên đã khiến nhiều người không khỏi tiếc thương. Diễn viên Trịnh Kim Chi đã đau buồn viết trên trang cá nhân: "Phương ơi, thương em quá. Biết là sẽ có ngày này nhưng chị không nghĩ là nhanh đến như vậy. Thôi thì bây giờ em không phải chịu đau đớn kéo dài như thời gian vừa qua nữa. Ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Chị và mọi người luôn nhớ em và nhớ nụ cười tươi của em. Bao nhiêu khổ đau của trần thế giờ chị nghĩ em đã được giải thoát rồi em gái à, thương và nhớ em vô cùng".

Từ tháng 8/2018, thông tin Mai Phương bị ung thư phổi đã khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa, đồng thời cảm phục trước sự lạc quan, kiên cường của cô trong suốt quá trình chiến đấu với bệnh tật. Tháng 9/2019, cô phải nhập viện vì căn bệnh ung thư có chuyển biến xấu, sau đó một thời gian cô đã khỏe mạnh trở lại và xuất viện. Khi bình phục, cô còn quay lại với nhiều hoạt động nghệ thuật như gameshow, ca hát, thậm chí còn nhận lời tham gia một số bộ phim. Tuy nhiên, đầu năm 2020, Mai Phương lại chia sẻ hình ảnh mình đón sinh nhật trong Bệnh viện , khiến người hâm mộ lo lắng cho Sức Khỏe của cô. Cô được các bác sĩ BV Quân y 175 ra sức cứu chữa, tuy nhiên cô đã qua đời do căn bệnh trở nặng.

Những ngày cuối đời, bạn thân Ốc Thanh Vân cho biết Mai Phương rất yếu, mệt hơn trước. Cô đôi lúc nói không ra hơi, khó thở, da xanh hẳn đi, giảm cân, thường ôm người vì đau đớn. MC Ngọc Châu cũng từng chia sẻ rằng mai phương bị kháng thuốc, hầu như không ăn uống gì, chỉ có thể truyền đạm.

Mai Phương SN 1985, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, còn đảm nhận vai trò MC, ca sĩ. Mai Phương bắt đầu có hiện tượng ho kéo dài và đau người trước khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Nữ diễn viên nhập viện vào tháng 8/2018, được điều trị tại BV Quân y 175.

Chi Nguyễn (t/h)