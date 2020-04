Diễn viên phim 'Bao Thanh Thiên' lãnh án tù vì hiếp dâm trợ lý

Ngày 14/4, phiên tòa xét xử diễn viên phim 'Bao Thanh Thiên' Nữu Thừa Trạch đã chính thức diễn ra, xét xử nam diễn viên vì hành vi cưỡng hiếp, hiếp dâm nữ trợ lý của mình. Thẩm phán đã tuyên án 4 năm tù giam cho tội danh tấn công tình dục của Nữu Thừa Trạch. Tòa án tuyên bố, hành vi đồi bại của Nữu Thừa Trạch là tấn công tình dục chứ không có sự đồng thuận, khiến nạn nhân bị sang chấn tâm lý, ám ảnh cả đời. Kết thúc phiên xét xử, phía luật sư của Nữu Thừa Trạch cho hay thân chủ quyết định kháng cáo.

Trong những phiên tòa trước đó, Nữu Thừa Trạch thừa nhận hành vi của mình là sai, tuy nhiên nhất quyết không nhận tội hiếp dâm. Diễn viên này nói rằng mình thích nữ trợ lý, cô biết ông thích cô và đồng thuận quan hệ nên đã mời ông tới nhà. Nam diễn viên còn đổ cho rượu bia khiến ông mất kiểm soát.

Tuy nhiên, lời khai này của nam diễn viên trái ngược với đơn tố cáo của cô gái. Nữ trợ lý cho hay, khi bị nam diễn viên hôn, cô đã quay đi chỗ khác nhưng vẫn bị ông tấn công, xâm hại. Khi nữ trợ lý làm đơn kiệm, Thừa Trạch không xin lỗi mà cố gắng dàn xếp bằng tiền, yêu cầu trả cô một khoản tiền lên tới 7 con số để 'bịt miệng'; một nguồn tin cho rằng nam diễn viên định trả giá 2 triệu Đài tệ (khoảng 1 tỷ 500 triệu đồng) và xin tòa án dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh khỏi Đài Loan. Dù vậy, nữ trợ lý không đồng ý, nhất quyết đâm đơn kiện.

Nữu Thừa Trạch sinh năm 1966, trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã theo học trường quý tộc Đài Loan . Đến những năm 2000, anh chuyển sang làm đạo diễn, sản xuất nhiều bộ phim ăn khách như 'Love'; 'Khẩn Đinh, tình yêu của tôi';... Trong lĩnh vực diễn xuất, ông từng 4 lần được đề cử giải Kim Mã, tham gia nhiều bộ phim như ' Bao Thanh Thiên ' (1993), 'Hồ thiên luân', 'Báo ân đình', 'Trảm Bàng Dục'... Nam tài tử 52 tuổi có đời tư ồn ào, sống thác loạn, thường chìm đắm trong rượu bia và tình dục để bớt chán nản, thậm chí từng cưỡng hôn gái lạ đi trên đường. Nữu Thừa Trạch từng thừa nhận với công chúng mình là người nghiện tình dục, luôn sống trong dục vọng. Vì điều này, nam diễn viên buộc phải cai nghiện sex một thời gian nhưng không thành công.

Năm 2014, Nữu Thừa Trạch xâm nhập trái phép một khu quân sự ở Đài Loan, nhận 2 năm án treo. Sau đó, vào năm 2018, nam diễn viên mời ekip phim Đua ngựa tới nhà, đến khi mọi người ra về thì Thừa Trạch giữ nữ trợ lý ở lại và hiếp dâm cô. Sau đó, nữ trợ lý đã làm đơn kiện gửi tòa án.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)