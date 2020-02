Điều chưa biết về chuyến bay đón 30 công dân Việt Nam từ tâm dịch Vũ Hán về nước

Chuyến bay đặc biệt đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán về nước sáng 10/2 được Vietnam Airlines phục vụ theo tiêu chuẩn gắt gao nhất. Phía sau chuyến bay là sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía hãng hàng không và phi hành đoàn.

Ngày 10/2, nhận nhiệm vụ do Chính phủ giao phó và trách nhiệm của Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam về nước từ TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) nơi là tâm điểm của dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra. Do tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, tỉnh Hồ Bắc đã bị cách ly hoàn toàn, các phương tiện giao thông bị cắt đứt nhằm phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh.

Để thực hiện chuyến bay từ Hà Nội tới thành phố Vũ Hán, hãng hàng không cùng với các cơ quan chức năng chuẩn bị hết sức đầy đủ, kỹ lưỡng. 15 thành viên phi hành đoàn được tuyển chọn nghiêm túc từ gần 100 phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật, nhân viên mặt đất tình nguyện đăng ký lên đường làm nhiệm vụ.

Cơ trưởng chuyến bay mặc đồ bảo hộ

Lúc 5 giờ 4 phút rạng sáng 10/2, chuyến bay mang số hiệu VN68 đã đáp xuống sân bay quốc tế Vân Đồn. 30 công dân Việt Nam (gồm các sinh viên và người thân, khách du lịch Việt Nam...) bị mắc kẹt tại TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã về nước an toàn.

Thực hiện chuyến bay là Cơ trưởng Hoàng Đình Trang, một trong những phi công giàu kinh nghiệm của Vietnam Airlines

Một thành viêm phi hành đoàn tiết lộ: "Suốt hành trình, chúng tôi đã 3 lần thay đồ bảo hộ để bảo đảm phòng dịch. Ở Sân bay Vũ Hán, nhiệt độ chỉ ở mức 3 độ C nhưng các hành khách đều rất hồ hởi khi được về nước".

Các thành viên phi hành đoàn mặc trang phục bảo hộ làm nhiệm vụ



Sau khi hạ cánh, tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay được đưa đến khu cách ly để kiểm tra, theo dõi Sức Khỏe trong 14 ngày.

Các công dân Việt Nam mặc đồ cách ly lên máy bay về nước



Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành khử trùng toàn bộ buồng lái, khoang hành khách, hầm hàng và tạm dừng khai thác trong 24 giờ để phòng ngừa tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm virus nCoV.

Ngoài đảm bảo các quy tắc an toàn của vận chuyển hành khách theo đường hàng không theo quy định, chuyến bay này còn được phục vụ theo tiêu chuẩn gắt gao nhất với đội ngũ có chuyên môn cao.



Đặc biệt, nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho hành khách và người lao động ở cả hai điểm bay là Vũ Hán và Việt Nam, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng cho tổ bay và nhân viên mặt đất; điều phối chuyên gia, thiết bị y tế chuyên dụng lên chuyến bay.

Toàn bộ ghế ngồi trên chuyến bay đều được bọc nilong để hạn chế sự lây lan của virus

Một đội ngũ y bác sĩ được đi cùng chuyến bay để kịp thời phát hiện hành khách có vấn đề bất thường về sức khỏe nếu có xử lý kịp thời. Hãng cũng phối hợp với nhà chức trách tại Vũ Hán kiểm tra sức khỏe của tất cả hành khách và phi hành đoàn trước khi lên máy bay.



Chuyến bay không phục vụ suất ăn, tạp chí, chăn và dịch vụ giải trí để hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc vật dụng dùng nhiều lần.

Các thành viên tổ bay tình nguyện thực hiện chuyến bay đặc biệt trong tâm trạng thoải mái



Ngay khi hành khách bắt đầu xuống máy bay, Trung tâm kiểm dịch y tế và các đơn vị liên quan đã tiến hành đo thân nhiệt từ xa để kiểm tra sàng lọc phát hiện các trường hợp nghi ngờ; phun khử trùng hành lý xách tay của hành khách... Hành khách được làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan với hành lý xách tay và hành lý ký gửi, sau đó bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương – cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) để thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.



Hiện nay, toàn bộ 30 công dân trở về nước (đặc biệt là một nữ hành khách đang mang thai 8 tháng) có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt và sẽ được cách ly, theo dõi y tế theo quy định.

Video: Truyền hình nhân dân

Hà Ly (t/h)