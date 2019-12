Công an tỉnh Điện Biên điều động 100 cảnh sát giữ an ninh phiên xét xử vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Để đảm bảo an ninh trật tự trong 3 ngày xét xử, Công an tỉnh Điện Biên tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ đến thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Vũ TRọng Thưởng – Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết: Công an tỉnh Điện Biên có kế hoạch tăng cường 100 cán bộ, chiến sỹ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho HĐXX, các bị can cũng như người dân đến tham dự phiên xét xử sơ thẩm vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (Sn 1997, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) bị sát hại vào sáng mai (26/12).

Cũng theo ông Thưởng, thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết với nhiều phương án nhằm chủ động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phiên xét xử.

Thượng tá Vũ Trọng Thương (Ảnh VOV)

Trong phiên xử ngày mai, khó khăn lớn nhất là việc dẫn giải các bị cáo đến tòa bởi 9 bị cáo bị giam giữ ở 4 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, Công an tỉnh đã bố trí ổn thỏa phương tiện áp giải các bị cáo đến tòa.

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, trước đó, Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhận định: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận cả nước quan tâm. Việc đưa ra xét xử phải có sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vì thế Thường trực Tỉnh ủy có chủ trương, chỉ đạo về vấn đề xét xử, để quần chúng nhân dân hiểu được tính chất nguy hiểm của vụ án này.

Cũng theo tướng Sùng, việc đưa ra xét xử lưu động là quyền của TAND tỉnh Điện Biên và nó đúng với quy định của Pháp luật . Công an tỉnh sẽ huy động lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cùng lực lượng cảnh sát cơ động để bảo vệ phiên tòa.

Về địa điểm diễn ra phiên xét xử như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, phiên xử được diễn ra tại sân vận động TP Điện Biên Phủ. Sân vận động này rộng 4.000 mét, có sức chứa gần 10.000 người. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị từ trang thiết bị cho đến an ninh phiên tòa đã xong xuôi.

Khu vực diễn ra phiên xét xử

Trong phiên xét xử ngày mai, HĐXX sẽ triệu tập ông Cao Văn Thắng (bố đẻ nữ sinh Duyên) đến làm việc với vai trò là người bảo hộ hợp pháp cho nạn nhân. Ngoài ra, còn có nhiều người thân khác đến tham dự phiên xử.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử ngày mai được xác định gồm: Vì Văn Toán (37 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, được cho là kẻ chủ mưu); Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu (là hai vợ chồng, cùng 44 tuổi, ngụ xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Lường Văn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên); Lường Văn Lả (27 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Phạm Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên).

TAND tỉnh Điện Biên truy tố 9 bị can với 6 tội danh: Giết người; Hiếp dâm; Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm. Trong đó 6/9 bị can bị truy tố với khung hình phạt tử hình.

Cận cảnh nơi sắp diễn ra phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên

Thu Nga (t/h)