Điều động, bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa trao Quyết định số 2539/QĐ-BGTVT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Bách Tùng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình Hàng không, Quân chủng Phòng không - Không quân giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Bách Tùng, Nguyễn Văn Minh.



Đồng thời Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao Quyết định số 665/QĐ-UBATGTQG tiếp nhận Đại tá Nguyễn Văn Minh Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an biệt phái từ Bộ Công an về công tác tại Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.





Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chào đón hai cán bộ thuộc lực lượng vũ trang về công tác trong ngành giao thông vận tải; đồng thời đề nghị các đơn vị bố trí công tác và phân công nhiệm vụ để hai đồng chí phát huy được cao nhất khả năng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp cho sự phát triển của ngành giao thông vận tải và đất nước. Bộ trưởng mong muốn trên cương vị mới, hai đồng chí: Nguyễn Bách Tùng, Nguyễn Văn Minh sẽ phát huy bản lĩnh của người sĩ quan trong lực lượng vũ trang, khắc phục khó khăn trong môi trường công tác mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.





Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thượng Hiền

* Ngày 3/1, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Tuấn Nhân đã trao Quyết định số 3445/QĐ-BTNTM của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thượng Hiền, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.





Chúc mừng tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Thượng Hiền sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, đoàn kết cùng tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu là một trong ba trọng tâm, trụ cột, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội chúc mừng đồng chí Lê Thanh Bình.





* Ngày 3/1, tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh tòa Quân sự Trung ương đã trao Quyết định số 1935/QĐ-TCCB của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thiếu tá Lê Thanh Bình giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.





Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Dương Văn Thăng đề nghị đồng chí Lê Thanh Bình tiếp tục phấn đấu, tu dường, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người Thẩm phán, người lãnh đạo chỉ huy, người sĩ quan Quân đội, tích cực, chủ động, học tập, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

