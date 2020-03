Điều dưỡng 'soái ca' sàm sỡ vùng kín cô gái trên đường rồi bỏ chạy: Lãnh đạo bệnh viện nói gì?

Lãnh đạo bệnh viện An Giang cho biết nam điều dưỡng bị tố sàm sỡ vùng kín cô gái giữa đường hiện vẫn đi làm bình thường, trước đây bệnh viện cũng chưa từng thấy có phản ánh nào về hành vi phản cảm của người này.

Mới đây, Công an phường Mỹ Hoà (TP Long Xuyên, An Giang) cho biết vừa lấy lời khai của T.L.M.Đ.K. (25 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) về hành vi sàm sỡ phụ nữ. Tại cơ quan công an, K. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.



Đáng chú ý, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, K. đang làm việc tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.

Phía Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cũng đã xác nhận thông tin này và cho biết T.L.M.Đ.K là nam điều dưỡng tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện này.

Theo vị lãnh đạo Bệnh viện này, hiện chưa có kết quả điều tra chính thức từ cơ quan công an. Nếu có, đơn vị sẽ tiến hành xử lý nam điều dưỡng theo quy định.

"Vụ việc xảy ra ngoài bệnh viện và chúng tôi cũng chưa có thông tin chính thức từ phía công an nên chưa thể xử lý được. Hiện tại K. vẫn đi làm việc bình thường", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Cũng theo vị lãnh đạo này, nam điều dưỡng K. đã có gia đình riêng. Từ trước đến nay chưa từng nghe thấy ai phản ánh về việc K. có những hành vi phản cảm như thông tin gần đây.

Điều dưỡng T.L.M.Đ.K. tại cơ quan công an

Theo kết quả xác minh ban đầu, trước đó, khoảng 8h ngày 6/3, chị K.Đ. (21 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang) đang đi trên đường ở khu vực thuộc khóm Tây Khánh 2 thì bất ngờ bị 1 thanh niên mặc áo trắng chạy xe máy áp sát, dùng tay bóp vùng kín rồi rú ga bỏ chạy. Nam thanh niên này điều khiển xe máy đến khu vực khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức thì xảy ra tai nạn giao thông

Sự việc sau đó được trình báo lên Công an phường Bình Đức. Đến khoảng 14h45 cùng ngày, đơn vị xác định nam thanh niên có hành vi sàm sỡ chị Đ. là T.L.M.Đ.K. (25 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, do K. thực hiện hành vi sàm sỡ ở ngoài địa bàn nên Công an phường Bình Đức đã chuyển cho hồ sơ cho Công an phường Mỹ Hòa xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, K. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hành vi "biến thái" của nam điều dưỡng

Kiều Đỗ (t/h)