Điều ít biết về công ty Phương Đông bán máy xét nghiệm Realtime PCR giá 'trên trời'

Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội (phường Định Công, quận Hoàng Mai), Phương Đông hiện có văn phòng đại diện khắp cả nước như Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM và Cần Thơ.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thành - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông



Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Thành - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông, từ thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát, công ty đã nhập khẩu dự trù nhiều máy Realtime PCR, máy lọc máu liên tục, máy tim phổi nhân tạo cấp cứu ECMO để cung cấp cho các bệnh viện, đơn vị y tế phục vụ công tác phòng chống và điều trị cho bệnh nhân COVID-19.



Từ cuối tháng 1, Phương Đông đã lắp đặt hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tại hàng loạt bệnh viện lớn như Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, CDC Hà Nội, CDC Quảng Ninh...



Trong đợt cung cấp một loạt các thiết bị xét nghiệm này hồi cuối tháng 2/2020, ông Thành cũng khẳng định: "Việc được góp một phần nhỏ bé trong nỗ lực chung để phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam là vinh dự và niềm tự hào lớn, để chúng tôi có động lực làm tốt hơn công việc của mình, với chữ Tâm được đặt lên hàng đầu".

Văn bản mượn máy xét nghiệm COVID-19 Realtime PCR của Sở y tế TP Hải Phòng.

Được biết, Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông chính là nhà cung cấp hệ thống Real-time PCR cho CDC Hà Nội và được nhắc đến trong công văn mượn máy của TP Hải Phòng.



Theo Thanh niên, hiện thông tin giới thiệu về bác sĩ, Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Thành trên trang web của công ty đã không truy cập được (báo lỗi 404). Số điện thoại cá nhân cũng không liên lạc được.

Như Sức Khỏe cộng đồng đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mới đây ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) và một số đơn vị liên quan. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 7 người về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 222 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.