Dân mạng quốc tế mê mệt điệu nhảy rửa tay từ Việt Nam, hết lời khen ngợi Ghen cô Vy

Mới đây, ca khúc cổ động phòng chống COVID-19 "Ghen cô Vy" được nhắc đến trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver (HBO) ngày 1/3 (giờ địa phương) như một ví dụ điển hình trong việc phố biến thông tin về dịch bệnh COVID-19 đến người dân. Theo MC John Oliver của chương trình, "Ghen cô Vy" được đánh giá là kết quả của sự tích cực và hiệu quả trong công cuộc chiến đấu phòng chống dịch COVID-19 từ Việt Nam

Cả Ghen cô Vy lẫn vũ điệu rửa tay đều được khen ngợi trên chương trình truyền hình Mỹ

Hiện tại, bài hát đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng quốc tế. Đáp lại sự đón nhận nhiệt tình này, ekip của ca sĩ Min - người thể hiện bài hát đã nhanh chóng dịch lời bài hát sang tiếng Anh để cư dân mạng nước ngoài có thể hiểu được bài hát. Không chỉ vậy, điệu nhảy rửa tay từ Việt Nam cũng đang lan rộng ra khắp thế giới thông qua bài hát Ghen cô Vy. Với nội dung xoay quanh 6 động tác rửa tay được WHO và Bộ Y tế khuyến cáo, biên đạo múa Quang Đăng đã sáng tạo ra "vũ điệu rửa tay" - Hand washing dance và được MC John Oliver phấn khởi nhảy theo. Quang đăng cho biết: "Tôi muốn sử dụng ngôn ngữ của riêng mình (điệu nhảy) để truyền bá thông tin chính xác về việc chiến đấu với Covid-19 đến càng nhiều người càng tốt".

Điệu nhảy rửa tay từ Việt Nam gây sốt

Kết quả, "vũ điệu rửa tay" hiện đang tạo nên một "cơn sốt" đi kèm với ca khúc Ghen cô Vy và được nhiều người thực hiện dưới hashtag #GhenCoVyChallenge. Mới đây nhất, trang facebook chính thức của UNICEF - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã chia sẻ video về vũ điệu rửa tay và hết lời khen ngợi.

UNICEF cũng chia sẻ và hết lời khen ngợi

Theo bài viết, UNICEF đã chia sẻ clip điệu nhảy rửa tay do Quang Đăng thể hiện kèm lời nhắn:"Chúng tôi thực sự rất là yêu vũ điệu rửa tay từ một vũ công người Việt Nam - Quang Đăng. Rửa tay sạch với nước và xà phòng là một trong những bước đầu tiên giúp bảo vệ bạn khỏi virus corona ."

Cư dân mạng quốc tế khen ngợi sự sáng tạo của vũ điệu rửa tay

Dưới phần bình luận, bên cạnh cộng đồng mạng Việt Nam, cư dân mạng quốc tế cũng bày tỏ sự thích thú trước vũ đạo sáng tạo, độc đáo của Quang Đăng. Nhiều người thậm chí còn tag người thân, bạn bè của họ để chia sẻ cách rửa tay phòng ngừa virus corona qua điệu nhảy độc đáo từ Việt Nam.

Hiện tay, "vũ đạo rửa tay" đang được rất nhiều vũ đoàn, studio dạy nhảy và các bạn học sinh, sinh viên nhiệt tình hưởng ứng. Dưới hashtag #ghencovychallenge, nhiều kênh Youtube đã đăng tải video nhảy theo vũ điệu rửa tay dưới nền nhạc bài hát cổ động Ghen cô Vy để hưởng ứng phong trào này.

Ghen cô Vy là bản biến tấu lời hát từ ca khúc Ghen - một hit của Min và Erik từ năm 2017. Ghen cô Vy là dự án âm nhạc để tuyên truyền đến người dân cách phòng bệnh giữa mùa dịch Covid-19, là sản phẩm hợp tác giữa Viện Sức Khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế với ca sĩ Erik, Min và nhạc sĩ Khắc Hưng dưới sự thể hiện MV của Yang Animation Artist. MV ra mắt vào ngày 23/2/2020 trên kênh Youtube của ca sĩ Min, hiện đang thu hút được hơn 1.500.000 lượt xem. Vũ điệu rửa tay do Quang Đăng thể hiện cũng đang được cư dân mạng chú ý với 250.549 lượt xem, chứng tỏ sức hút bùng nổ của ca khúc này.

Chi Nguyễn (t/h)