Điều tra dấu hiệu bảo kê cấp địa phương từ lời khai của vợ chồng Loan “cá” và đàn em

Công an tỉnh Đồng Nai nhận thấy dấu hiệu bảo kê cấp đị phương từ lời khai của vợ chồng Loan “cá” và đàn em thân tín nên quyết định rút hồ sơ từ Công an huyện về tiếp tục điều tra, thụ lý.

Hôm qua (14/5), Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lý Thị Loan (còn gọi là Loan "cá", 39 tuổi), Nguyễn Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "cá", 43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và 5 đàn em để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Những đàn em của vợ chồng Loan “cá” bị khởi tố là: Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi), Vũ Minh Tiến (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), Trần Công Đại (32 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi Tuấn "úc", 29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Huy Hùng (36 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, trong quá trình lấy lời khai vợ chồng Loan “cá” và đàn em thân tín phát hiện có dấu hiệu bảo kê địa phương. Chính vì thế, Công an tỉnh đã rút hồ sơ từ Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của băng nhóm này.

Như SKCĐ đã thông tin, khi thấy trước Công ty Pouchen (đối diện chợ Hoá An) có nhiều người tự ý họp chợ, vợ chồng Loan "Cá" đã đứng ra thu tiền bảo kê.

Vợ chồng Loan "Cá" bị bắt

Cặp đôi này đã đặt các khoản phí vô lý như: chỗ ngồi, mặt bằng, rác, dọn vệ sinh... Theo đó tùy mặt bằng, vị trí ngồi, mỗi tiểu thương sẽ phải nộp 100.000-400.000 đồng/tháng phí bảo kê; tiền vệ sinh là 5.000-7.000 đồng một tháng. Những khoản thu này mang về cho 2 vợ chồng Loan "Cá" hơn 20 triệu đồng. Tiền này được dùng để cho vay nặng lãi, thầu đề, cá độ bóng đá...



Vợ chồng Loan “cá” giao cho Nguyễn Văn Tuấn - tức Tuấn "Úc" (29 tuổi) nhiệm vụ thu số tiền bảo kê. Ai không đóng tiền sẽ bị Tuấn "Úc" cùng đồng bọn đe dọa, đuổi đi. Dù rất bất mãn nhưng các tiểu thương không có cách nào khác ngoài bấm bụng đóng tiền.

Vợ chồng Loan “cá” đã hoạt động ở chợ cá khoảng 6 năm nay. Năm 2019, cả hai ly thân do mâu thuẫn tình cảm. Loan "Cá" dẫn đàn em về khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu cách đó khoảng 7 km để gây dựng địa bàn mới, còn Tuấn "Cá" vẫn nắm đại bàn cũ.

Như vậy, phạm vi hoạt động của hai vợ chồng Loan "Cá" càng mở rộng sau khi ly thân. Đặc biệt, những khi Tuấn "Cá" đụng chuyện với các tay anh chị Biên Hoà, vợ hắn vẫn sẵn sàng điều động hàng chục người lên ứng cứu.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án này.

Nga Đỗ (t/h)