Điều tra kẻ giả mạo công văn cho học sinh nghỉ hết tháng 3 tại Cần Thơ

Bức ảnh chụp "công văn" của UBND TP Cần Thơ do ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP ký vào ngày 29/2. Nội dung công văn thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ hết tháng 3 để phòng dịch bệnh COVID-19.

Văn bản giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội



Trả lời báo chí, ông Đào Anh Dũng khẳng định, công văn được lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn giả mạo. Ông cũng cho biết đã giao Sở Thông tin và Truyền thông cùng Công an thành phố điều tra làm rõ sự việc.

Liên quan đến việc quyết định thời gian cho học sinh nghỉ học, chiều ngày 28/2, UBND TP Cần Thơ đã có công văn chỉ đạo tiếp tục cho Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố nghỉ học từ 1 đến 2 tuần theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3. Trẻ mầm non, học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ đến ngày 15/3.

Học sinh mầm non, tiểu học và THCS tại Cần Thơ sẽ đi học trở lại vào ngày 15/3



Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ chịu trách nhiệm thông báo đến Phòng giáo dục các quận, huyện; các cơ sở giáo dục, trung tâm trực thuộc; trung tâm giáo dục nhề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn về việc cho học sinh đi học trở lại.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến học sinh, sinh viên, học viên.

Your browser does not support HTML5 video.

Người nghi nhiễm virus corona ở Việt Nam được cách ly như thế nào