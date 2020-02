Điều tra phòng khám quảng cáo dịch vụ xét nghiệm virus corona tại nhà, trả kết quả sau 48 giờ

Trước đó, Sở nhận được thông tin phản ánh Future Clinic đăng tải trên mạng xã hội facebook thông tin quảng cáo dịch vụ xét nghiệm virus corona (nCoV).

Bài quảng cáo dịch vụ xét nghiệm nCoV tại nhà của Future Clinic. Ảnh chụp màn hình.



Cụ thể, phòng khám này quảng cáo xét nghiệm virus corona bằng phương pháp Realtime RT - PCR có sử dụng bộ kit cho kết quả nhanh và chính xác. Người muốn xét nghiệm chỉ cần để lại thông tin, nhân viên của phòng khám sẽ đến lấy mẫu xét nghiệm tại nhà để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Cơ sở này cam kết trả kết quả trong vòng 48 giờ và đảm bảo tính riêng tư, bảo mật cho khách hàng.



Để tăng thêm sự tin tưởng từ người bệnh, phòng khám còn khẳng định phối hợp với Viện Nghiên cứu Gen - Miễn dịch quốc tế dưới sự chỉ đạo của TS.BS Phạm Hùng Vân. Tại đây có phương pháp xét nghiệm 72 tác nhân gây nhiễm trùng hô hấp, trong đó có virus corona.



Văn phòng Sở Y tế đã chuyển thông tin cho hệ thống phản ứng nhanh để xác minh thông tin và tiến hành xử lý theo quy định. Trong chiều 8/2, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp với Phòng Y tế quận 7 làm việc trực tiếp với cơ sở này. Cơ quan chức năng đã yêu cầu phòng khám này tháo gỡ quảng cáo trên mạng xã hội và ngừng ngay hành vi vi phạm.



Bà Mai cho biết, trong tuần sau, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM sẽ tiến hành xử phạt vi phạm của phòng khám này. Cũng theo bà Mai, phòng khám Future Clinic có giấy phép hoạt động nhưng không được phép xét nghiệm nCoV vì chưa được Bộ Y tế thẩm định, cho phép.



Bài đăng có sử dụng danh tiếng của TS.BS Phạm Hùng Vân, giảng viên môn vi sinh, Khoa Y, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng TP.HCM. Tuy nhiên, một số người liên hệ để hỏi rõ thông tin, chuyên gia này khẳng định không tham gia và không bao giờ có chủ trương làm xét nghiệm nCoV.



Nói về trường hợp này, ThS.BS Nguyễn Trần Nam, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho rằng phòng khám này cố tình đánh vào tâm lý hoang mang của người dân về tình hình lây nhiễm nCoV hiện nay để trục lợi.



Chỉ có thể xét nghiệm nCoV ở đâu?

Thực tế, hiện nay việc xét nghiệm, chuẩn đoán nCoV hiện nay chưa được áp dụng rộng rãi do không phải cơ sở y tế nào cũng đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất cũng như chuyên môn. Theo quy định của Bộ Y tế, các bệnh viện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona và gửi mẫu bệnh phẩm về 3 cơ sở đã được Bộ phân công.

Tại Việt Nam chỉ có 3 cơ sở y tế được phép thực hiện xét nghiệm virus corona

Tại miền Bắc, đơn vị thực hiện xét nghiệm là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; tại khu vực Miền Trung là Viện Pasteur Nha Trang; tại phía Nam là Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Nam khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang, cả tin vào các quảng cáo xét nghiệm nCoV không đúng sự thật, đặc biệt là quảng cáo các loại thuốc, phương pháp chữa trị hay phòng ngừa nCoV để trục lợi.



Biện pháp tốt nhất hiện nay là phòng bệnh bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn hay cồn. Người dân thường xuyên lau dọn nhà cửa, làm sạch các đồ dùng sinh hoạt để tránh virus trú ngụ.



