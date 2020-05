Điều tra vụ 2 nhóm học sinh “xử” nhau bằng mã tấu trước cổng trường vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Vụ hỗn chiến trước cổng trường bằng mã tấu của hai nhóm học sinh khiến 1 người bị thương nặng. Hiện Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đang điều tra, lập hồ sơ vụ Cố ý gây thương tích do 12 đối tượng trong 2 nhóm học sinh gây trước cổng trường trên địa bàn thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP HCM).

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/5, 2 nhóm học sinh thuộc một trường THPT trên địa bàn thị trấn Taanq Túc và một trường trên địa bàn quận Gò Vấp xông vào hỗn chiến dữ dội bằng mã tấu. Cảnh tượng trên khiến nhiều học sinh và người dân chứng kiến khiếp sợ.

Qua lấy lời khai những người liên quan xác định nguyên nhân là do 2 nhóm này có mâu thuẫn trên mạng xã hội . Sau đó đã hẹn nhau ra trước cổng trường dùng mã tấu để giải quyết.

Trong lúc đánh nhau, 3 học sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó có 1 học sinh bị thương nặng. Hiện tại Sức Khỏe của các bệnh nhân đã ổn đinh.

Cũng trong ngày 18/5, công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cũng thụ lý một vụ hỗn chiến gây mất trật tự an ninh và gây hoang mang dư luận. Cụ thể, cùng ngày, Công an quận Cẩm Lệ đã triệu tập 10 thanh niên thuộc 2 nhóm tham gia vụ đánh nhau gây náo loạn khu dân cư.

Cơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook , Nguyễn Đăng Trọng (18 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và Võ Văn Phụng đã hẹn nhau ở Khu chung cư phường Hòa Xuân giải quyết.

Tối ngày 14/5, Phan Viết Linh tổ chức sinh nhật trong đó có Phụng, Bùi Văn Lâm, Thi Văn Tấn Phước (trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), Bùi Duy Phát (tất cả cùng 18 tuổi).

Sau khi ăn nhậu thì nhóm này nghe việc mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Đăng Trọng nên đã yêu cầu Phụng nhắn tin hẹn Trọng ở Khu dân của phường Hòa Xuân để giải quyết.

Nguyễn Đăng Trọng khi thấy tin nhắn thách thức của đối thủ đã rủ Trần Văn Tuấn Đạt (18 tuổi), Tưởng Thanh Tùng (22 tuổi) và Hồ Ngọc Ánh (25 tuổi, cùng trú phường Hòa Xuân) cùng mang theo hung khí đi đánh nhau.

Sau khi hẹn đối thủ, nhóm của Phụng đã gọi thêm 2 thanh niên nữa mang 2 cây kiếm tự chế đến mật phục nhóm của Trọng. Tại điểm hẹn, hai nhóm lao vào hỗn chiến . Sau đó, nhóm của Phụng thất thế nên vứt xe máy bỏ chạy, 3 xe máy bị nhóm đối thủ đập phá.

