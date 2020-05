Bị đánh vào lưng bằng cuốc, anh tức tối vung khúc gỗ phản đòn đoạt mạng em trai

Sáng sớm ngày 17/5, an hem ông T. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc không làm chủ được bản thân, ông T. vung khúc gỗ keo đánh em trai dẫn đến tử vong.

Ông Đinh Đức Hiểu – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tiến (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ), sáng ngày 17/5, trên địa bàn xã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Bùi Văn B. (57 tuổi), hung thủ gây án là ông Bùi Văn T. (64 tuổi). Hung thủ và nạn nhân được xác định là anh em ruột.

Cũng theo ông Hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 5h20 tại nhà ông Bùi Văn T. (xóm Thao Con, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Thời điểm xảy ra vụ án mạng, một số người hàng xóm nghe thấy có tiếng đập phá ở nhà ông T. nên đã chạy sang xem xét. Tại đây phát hiện ông B. đã tử vong. Trên tay ông T. vẫn còn cầm một khúc gậy bằng gỗ keo.

Nhà ông T. - nơi xảy ra án mạng

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an xã Vĩnh Tiến. Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an xã đã có mặt phong tỏa hiện trường, khốn chế ông T., đồng thời trình báo vụ việc lên Công an huyện.

Tại cơ quan điều tra , ông T. khai, trước đó có mâu thuẫn với em trai. Sáng sớm cùng ngày, ông B. cầm cuốc sang đập cửa rồi sau đó dùng cuốc đánh mạnh vào lưng ông T.. Vì thế nên hai bên xông vào đánh nhau.

Trong lúc tức giận, ông T. dùng khúc gỗ keo đánh mạnh vào đầu em trai khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó kiểm tra thì phát hiện ông B. đã tử vong.

Theo chính quyền xã Vĩnh Tiến, ông T. và ông B. là 2 anh em ruột, sinh sống gần nhau. Hiện cả 2 anh em đang được hưởng trợ cấp xã hội . Sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi xong, cơ quan Công an đã bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Hiện Công an huyện Kim Bôi đang thụ lý vụ án.

Your browser does not support HTML5 video. Sát hại anh trai và mẹ nuôi vì mâu thuẫn ở Hải Phòng

Nga Đỗ (t/h)