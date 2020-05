Điều tra vụ ẩu đả tại quán karaoke ở Khánh Hòa khiến 3 người thương vong

Chiều ngày 2/5, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh) xảy ra một vụ ẩu đả tại quán karaoke khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Công an TP Cam Ranh cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đồng thời, cử một số cán bộ điều tra đến Bệnh viện theo dõi tình hình của hai đối tượng bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày tại quán karaoke No.1 (phường Cam Nghĩa) xảy ra vụ mâu thuẫn giữa anh C.V.T. (SN 1985, trú tại tổ dân phố Nghĩa An, phường Cam Nghĩa) với một thanh niên tên Tỵ (chưa rõ nhân thân, lai lịch).

Sau một hồi cãi nhau, Tỵ gọi điện cho bạn là Nguyễn Tấn Vận (SN 1990, ngụ tại phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh) đến để cùng giải quyết mâu thuẫn. Một lúc sau, Vận có mặt tại quán karaoke. Biết mình “thân cô thế cô” nến T. tháo chạy khỏi quán.

Ảnh minh họa

Ít phút sau, T. quay lại cầm theo hung khí để đánh Vận. Trong lúc ẩu đả, T. bị đâm, chém nhiều nhát vào người và gục tại chỗ. Còn Tỵ và Vận cũng bị thương.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã nhanh chóng đưa cả ba đi cấp cứu . Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, sốc mất máu nene T. đã tử vong ngay sau đó. Còn Tỵ và Vận đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó vào tháng 11/2019, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cũng thụ lý một vụ án tương tự. Theo Công an huyện, chiều ngày 17/11, anh Hoàng Vũ Linh (28 tuổi, ngụ tại xã Tân Châu, huyện Di Linh) cùng nhóm bạn đến quán karaoke Khởi Nguyên ở thị trấn Di Linh để hát hò.

Trong lúc đang hát, nhóm của Ngô Quang Trường (31 tuổi, ngụ tại thị trấn Di Linh) cũng đến hát. Sau đó, Trường sang phòng của Linh để mời bia. Tại đây, Linh và Trường xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Trường dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Linh.

Ngay sau đó anh Linh được bạn bè đưa đi cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Liên tiếp xảy ra án mạng vì tiếng hát karaoke