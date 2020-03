Người dân tá hỏa phát hiện vợ chồng nữ giáo viên ở Yên Bái tử vong bất thường tại nhà riêng

Công an thị xã Nghĩa Lộ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong của vợ chồng nữ giáo viên tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/3, một người dân ở xã Phù Nhan (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái ) bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh Nguyễn Văn N. (SN 1979) cùng vợ là chị Ngô Thị C. (SN 1984) tử vong trong nhà. Người này đã thông báo sự việc cho người thân nạn nhân và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cùng Công an thị xã Nghĩa Lộ và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Về vụ việc trên, ông Phùng Văn Đồng – Chủ tịch UBND xã Phù Nhan cho biết, vợ chồng nạn nhân đã có 1 con con. Chị C. là giáo viên tại trường THCS xã Suối Giàng (thuộc huyện Văn Chấn), còn anh N. ở nhà làm nông.

Người dân tập trung đông tại trước cửa nhà nạn nhân để theo dõi cuộc điều tra

Theo tìm hiểu của chính quyền địa phương, trước khi vụ việc đau lòng này xảy ra, vợ chồng anh N. đã xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc có phải xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng hay không thì phải đợi kết luận của cơ quan chức năng

Còn theo người thân của hai nạn nhân: “Đến hôm nay, việc ma chay đã được 2 bên gia đình hoàn tất. Đứa con của các nạn nhân đã được đưa về nhờ người thân chăm sóc. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang đợi kết luận của cơ quan chức năng.

Trước đó tại Thanh Hóa cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể, khoảng 10h45 ngày 6/1, người dân xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát hiện thi thể bà Lương T.Q. (SN 1967) tử vong ở trước sân nhà. Một lúc sau, người dân tiếp tục phát hiện ông Nguyễn T.T. (SN 1967, chồng bà Q.) cũng chết trong tư thế treo cổ trên cây trong khuôn viên nhà.

Trưởng Công an xã Hợp Lý cho biết, hai vợ chồng ông T. vừa đi làm ăn xa trở về nhà vào tối 5/1. Đến trưa ngày 6/1 thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Vợ chồng ông T. có 2 người con. Thời điểm vụ việc xảy ra, cả hai đều không có nhà.

Nga Đỗ (t/h)