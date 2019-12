Nghi án giết người cướp tài sản, đốt xe phi tang khiến 3 người thương vong

Ba nạn nhân trong vụ án giết người cướp tài sản, đốt xe phi tang xảy ra ở TP. HCM sáng sớm ngày 21/12 là một người phụ nữ Hàn Quốc và 2 người đàn ông. Trong số đó, người phụ nữ đã tử vong do vết thương quá nặng.



Ngay sau khi nhận được tin báo về một vụ giết người xảy ra ở quận 7 (TP. HCM), các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM đang khẩn trương điều tra truy xét.



Cụ thể, Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, vào ngày 21/12 Công an quận 7 đang tiến hành cùng Công an quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM đang khẩn trương điều tra truy xét vụ giết người cướp tài sản nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân thương vong xảy ra ở quận 7 và đốt xe ô tô phi tang xảy ra ở quận 2.

Chiếc ô tô bị đốt ở quận 2 chính là chiếc xe bị cướp ở quận 7 vào rạng sáng cùng ngày. Ảnh minh họa.



Nguồn tin của phóng viên xác nhận, chiếc ô tô bị đốt ở quận 2 chính là chiếc xe bị cướp ở quận 7 vào rạng sáng cùng ngày. Ba nạn nhân trong vụ cướp được xác định gồm 1 người phụ nữ Hàn Quốc và 2 người đàn ông. Trong đó, do vết thương quá nặng, người phụ nữ đã tử vong, 2 người đàn ông vẫn đang được điều trị cấp cứu ở Bệnh viện Việt Pháp.

Theo nguồn tin của báo Sài Gòn Giải Phóng, Công an phường Tân Phong (quận 7) nhận được tin báo về vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21/12. Được biết, chiếc xe ô tô bị cướp mang BKS 50LD-122.



Hỉnh ảnh chiếc xe bị đốt ở cầu Thủ Thiêm (quận 2). Ảnh: SGGP.

Đến 9 giờ cùng ngày, Công an quận 2 cũng nhận được tin báo và đang phối hợp cùng Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường 1 vụ đốt xe ở cầu Thủ Thiêm (quận 2) và nhanh chóng phát hiện chiếc xe này và chiếc xe bị cướp ở quận 7 trước đó là một.





Hiện vụ việc vẫn được cơ quan công an tiếp tục điều tra , làm rõ.

