Hé lộ hình ảnh camera an ninh “tố” nam điều dưỡng bệnh viện ở An Giang sàm sỡ nhiều phụ nữ

Hình ảnh camera an ninh ngày 6/3 ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là điều dưỡng bệnh viện ở An Giang có hành vi sờ vào vùng kín cô gái 21 tuổi. Ngoài ra, đối tượng này còn bị tố sàm sỡ nhiều phụ nữ khác.

Theo tin từ Zing.vn, ngày 20/3, Cơ quan điều tra Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang củng cố hồ sơ điều tra đối với đối tượng Thái Lê Minh Đại Kỳ (25 tuổi, ngụ tại phường Bình Đức, TP Long Xuyên) về hành vi giở trò biến thái đối với phụ nữ. Nam điều dưỡng này được cho là đang làm viện ở một bệnh viện tại An Giang.

Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 6/3, Thai Lê Minh Đại Kỳ chạy xe máy vào con hẻm trong khu vực chợ đêm ở phường Mỹ Hòa. Cùng thời điểm, chị N.T.K.Đ. (21 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) đang phơi quần áo tại shop thời trang thì bị Kỳ chạy ngang qua, dùng tay chạm vào vùng kín, sau đó rú ga bỏ chạy.

Khi Kỳ chạy đến khu vực khóm Bình Phước 3, phường Bình Đức thì gây tai nạn giao thông . Sau đó ít phút, Công an có mặt tại hiện trường xử lý và phát hiện Kỳ chính là đối tượng giở trò sàm sỡ phụ nữ nên đưa về trụ sở làm việc.

Hình ảnh Kỳ sàm sỡ phụ nữ trên đường bị camera an ninh ghi lại

Tại trụ sở Công an, Kỳ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong thời gian bị điều tra, Kỳ tiếp tục bị tố cáo vì hành vi sàm sỡ một phụ nữ khác. Công an tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án và chuyển cho Công an TP Long Xuyên thụ lý theo đúng thâm quyền và quy định của Pháp luật

Trước đó, ngày 3/9/2019, Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh thông tin một người phụ nữ tố bị một người đàn ông lạ mặt sàm sỡ trong tầng hầm chung cư trên địa bàn.

Người tố cáo là chị L.H.M. (28 tuổi) về việc bị một người đàn ông say xỉn sàm sỡ, quấy rối tình dục tại tầng hầm B2 tổ hợp chung cư - thương mại Mipec Long Biên. Chị M. tố cáo, khoảng 21h50 phút ngày 2-9, chị đi xe máy đến gửi tại tầng hầm B2 chung cư Mipec Long Biên (phường Ngọc Lâm quận Long Biên, Hà Nội ).

Lúc này có một người đàn ông khoảng 50 tuổi tiến đến gần và có hành vi sàm sỡ, sờ bụng và vùng kín của chị. Toàn bộ sự việc được camera giám sát ở hầm xe ghi lại. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị M. đã báo ban quản lý chung cư, đồng thời làm đợn trình báo Công an phường Ngọc Lâm.

Qua camera xác định, sau khi bị sàm sỡ chị M. phản ứng và được hai người phụ nữ cùng gửi xe tại tầng hầm B2 tới giúp đỡ. Khi 3 người tiến lại gần thì người đàn ông biến thái chỉ trỏ vào mặt và vùng nắm đấm vào người phụ nữ mặc áo trắng. Công an phường sau đó đã vào cuộc, triệu tập, lấy lời khai và xử lý kẻ sàm sỡ chị M..

Người phụ nữ tố bị sàm sỡ trong hầm gửi xe ở Hà Nội

Nga Đỗ (t/h)