Điều tra vụ nam thanh niên rơi từ tầng 13 chung cư Dầu Khí xuống ô tô tử vong

Người dân khu chung cư Dầu Khí (TP Vinh, Nghệ An) tá hỏa khi phát hiện một nam thanh niên rơi từ tầng 13 xuống nóc ô tô tử vong. Hiện Công an vẫn đang điều tra nguyên nhân.

Theo tin từ báo Nghệ An, khoảng 7h ngày 6/3, người dân ở tòa chung cư Dầu Khí (phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An ) phát hiện nam thanh niên rơi từ tầng 13 xuống trúng xe ô tô đậu trên vỉa hè. Nhiều người chạy tới kiểm tra thì phát hiện, nam thanh niên đã tử vong và chiếc ô tô bị móp méo nhiều chỗ.

Ngay sau đó, bảo vệ tòa chung cư đã đến phong tỏa hiện trường, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan điều tra. Công an TP Vinh đã cử đội điều tra xuống hiện trường tiến hành phong tỏa, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Hoàng Nghĩa T. (Sn 1993, quê ở xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường vụ án



Trước đó, vào chiều ngày 5/3, T. đến nhà bạn ở chung cư Dầu Khí chơi và ngủ lại. Nhưng đến sáng ngày 6/3 thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.

nạn nhân. Hiện, cơ quan chức năng đã triệu tập những người liên quan đến trụ sở làm rõ nguyên nhân tử vong. Đồng thời liên lạc, báo tin cho gia đình

Theo một số người dân sống trong chung cư, họ phát hiện sự việc khi nghe thấy tiếng động mạnh ở bên ngoài. Khi chạy ra thì nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2019, Công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ việc cháu bé 12 tuổi nhảy từ tầng 39 chung cư Golmark City xuống đất tử vong thương tâm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã có mặt phối hợp với bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Được biết, nạn nhân tên H. (12 tuổi), sinh sống ở tầng 39 của chung cư.

Nga Đỗ (t/h)