Điều tra vụ nam thanh niên tử vong khi đang bị tạm giữ ở công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Công an đang tiến hành điều tra về nguyên nhân cái chết của nam thanh bị Công an tạm giữ điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Vụ việc xảy ra tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin, đơn vị và các ngành chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân về cái chết của nam thanh niên đang bị Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) tạm giữ để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 9/3, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện L.K.N. (SN 1987, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) tử vong trong nhà tạm giam Công an huyện. Sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Triệu Sơn đã trình báo vụ việc lên Công an tỉnh Thanh Hóa.



Công an tỉnh Thanh Hóa lập tức cử đội điều tra xuống hiện trường, xác minh rõ nguyên nhân tử vong. Được biết, nam thanh niên tên N. bị tạm giam phục vụ điều tra kể từ ngày 7/3.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho gia đình tổ chức an táng

Tính đến sáng nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi và đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra nên Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ thông tin đến cơ quan báo chí cũng như người nhà nạn nhân khi có kết quả cuối cùng.

Trước đó, tháng 12/2019, Công an tỉnh Đồng Nai cũng tiếp nhận điều tra làm rõ cái chết của một nghi phạm tại nhà tạm giam Công an huyện Vĩnh Cửu. Theo điều tra, ngày 6/12/2019, anh Lại Hồng Dâm (27 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) có biểu hiện ngáo ma túy đá và có hành vi dùng dao đâm trúng tay một người đi đường gây thương tích.

Nhận được tin báo về sự việc, Công an huyện Vĩnh Cửu đã quyết định tạm giữ đối với anh Dân để điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích. Đến khoảng 13h ngày 8/12/2019, quản giáo trực tại nhà tạm giam nhận được tin báo từ các can phạm chung phòng về việc anh Dân không ăn cơm trưa, mặt tái nhợt, người lạnh.

Các cán bộ trực ban đã đưa anh Dân đến Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu cấp cứu. Nhưng nghi phạm đã tử vong trước khi nhập viện. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng cùng buồng giam khai nhận đã có hành vi dùng chân, tay đánh vào người anh Dân.

