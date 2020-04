Điều tra vụ người dân bị bắn tử vong trong lúc truy đuổi hai kẻ trộm chó

Theo tin từ plo, ngày 13/4, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập Nguyễn Văn Oánh (44 tuổi, trú tại Hà Nam) và Mai Lý Quỳ (25 tuổi, trú tại Ninh Bình) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là anh Đinh Văn Quý (37 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 10/4, trên trục đường liên xã thuộc thôn Đồng Phú (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên (60 tuổi) phát hiện 2 đối tượng đi xe máy dùng xung kích điện bắn gục một con chó.

Ông Tuyên thấy hai đối tượng đang cho chó vào bao nên đã tri hô bà con hàng xóm. Đúng lúc này, anh Đinh Văn Quý đi xe máy ngang qua nghe thấy ông Tuyên tri hô nên đã quay lại chặn, bắt hai đối tượng này.

Thấy có người đuổi theo chặn bắt nên hai đối tượng đã dùng xung điện chống trả. Sau đó cả hai đối tượng bỏ chạy, anh Quý tiếp tục đuổi theo. Đuổi được khoảng 350 mét thì lao xuống ao. Người dân phát hiện đã tiến hành trục vớt anh Quý lên thì phát hiện nạn nhân đã tử vong

Sự việc được trình báo Công an địa phương. Cơ quan chức năng vào cuộc khám nghiệm tử thi xác minh nạn nhân tử vong do có 2 vết thương thấu phổi, thấu tim. Tại hiện trường, Công an thu giữ một đoạn gỗ dài 30 cm, hai đầu buộc dính hai thanh sắt có mũi nhọn kết nối với một đoạn dây điện.

Xác định đây là một vụ giết người nên Công an đã tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để điều tra. Trong quá trình điều tra phát hiện Nguyễn Văn Oánh và Mai Lý Quỳ chính là nghi phạm của vụ án. Cả hai có liên quan đến vụ trộm chó ở nhà ông Tuyên.

Tại Việt Nam, tình trạng đánh bả, dùng xung kích điện để trộm chó diễn ra thường xuyên và rất nhiều vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra từ đó. Đơn cử như, kẻ nghi trộm chó bị dân làng đánh chết ở Nghệ An vào rạng sáng ngày 27/2.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 27/2, nhiều người dân ở xã Mã Thành phát hiện 2 thanh niên đi xe máy đến địa bàn xã trộm bắt cho nên hô hoàn, vây bắt. Hai thanh niên trên sau đó bị người dân chặn bắt trên đoạn đường liên xã giáp ranh 2 xã mã Thành và Thọ Thành.

Nhiều người dân đã xông vào đánh hội đồng, đốt xe máy khiến anh T.V.H tử vong; anh T.V.M bị đa chấn thương được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu. Hai người này đều trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

