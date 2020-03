Điều tra vụ nữ nhân viên xe buýt bị hành khách đâm tử vong ở Củ Chi, TP HCM

Theo tin từ baophapluat.vn, chiều ngày 31/3, Công an huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ tấn công nữ nhân viên xe buýt trên địa bàn huyện. Ngay lập tức Công an xuống hiện trường tiến hành điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 31/3, xe buýt chạy tuyến Bến xe Củ Chi – An Nhơn Tây do tài tài xế N.V.Đ điều khiển di chuyển trên đường TL 7. Khi xe đi đến gần trạm Nhuận Đức, huyện Củ Chi (TPHCM) thì nữ nhân viên L.T.M.T (SN 1969, ngụ huyện Bình Chánh) bất ngờ bị một nam hành khách cầm hung khí lao đến tấn công.

Hậu quả, nữ nhân viên xe buýt gục tại chỗ, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Thi thể nạn nhân đã được chuyển xuống nhà xác của Bệnh viện để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Công an đang tiến hành truy xét đối tượng gây án.

Hiện trường vụ án

Cách đây vài năm tại TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra một vụ án mang tương tự., Cụ thể, ngày 22/4, Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành truy bắt hung thủ đánh chết một nhân viên xe buýt vào chiều 20/4/2017.

Theo điều tra, anh Trần Hoàng Lâm (SN 1992, quê tỉnh Kiên Giang) là nhân viên bán vé xe buýt số 32 (chạy tuyến đường bến xe miền Tây – ngã tư Ga). Khoảng 15h chiều 20/4/2017, khi xe buýt lưu thông đến đường Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú thì giữa anh Lâm và một hành khách nam xảy ra cãi vã.

Theo các nhân chứng, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là do hành khách đi nhầm tuyến xe buýt nhưng không được anh Lâm cho dừng để xuống. Khi đến trước số nhà 42, đường Văn Cao, anh Lâm ném hành lý hành khách xuống đường. Sau đó, hai người tiếp tục cãi nhau giữa đường rồi xông vào đánh nhau.

Trong khi đánh nhau, anh Lâm bị đối tượng đạp ngã dập đầu xuống đường bất tỉnh. Gây án xong, đối tượng nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng anh Lâm, dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

TP. HCM: Kẻ liều lĩnh tấn công xe buýt bị công an "sờ gáy"

Nga Đỗ (t/h)