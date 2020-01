Điều tra vụ phát hiện thi thể cô gái trẻ bị chôn vùi ở bờ suối ngày mùng 3 Tết

Ngày 27/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), lãnh đạo UBND xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin trên địa bàn vừa phát hiện thi thể cô gái trẻ bị chôn vùi ở bờ suối. Theo thông tin ban đầu, sáng 26/1, trong lúc đi qua bờ suối ở thôn Khe Tào, xã Nậm Tha, người dân tá hỏa phát hiện một thi thể bị chôn vùi, cánh tay lộ trên mặt đất. Người dân nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Văn Bàn và Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khai quật và khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ, xác định danh tính nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ giới (SN 2000, trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Tuy nhiên, theo thông tin từ Soha / Trí thức trẻ, danh tính nạn nhân là một người phụ nữ tên L. (SN 1996, trú tại huyện Văn Bàn). Người này đã lập gia đình, có 1 con gái nhưng hiện đã ly hôn do cuộc sống vợ chồng nhiều khúc mắc. Sau khi ly hôn, L. ở với bố mẹ đẻ, gia đình khó khăn.

Trước thông tin trên, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Nậm Tha xác nhận sự việc và cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, chưa xác định danh tính nạn nhân. Hiện Công an huyện Văn Bàn cùng Công an tỉnh Lào Cai vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào sáng 23/1 (tức 29 Tết âm lịch), Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiến hành điều tra vụ phát hiện thi thể một nam thanh niên tại vườn chuối thuộc thôn 6, xã Phú Xuân. Khoảng 6h cùng ngày, một người dân ở xã Phú Xuân đi làm thì phát hiện một chiếc xe máy dựng bất thường tại rẫy cà phê. Nghi có chuyện chẳng lành, người này đến gần hiện trường thì bất ngờ nhìn thấy thi thể của một nam thanh niên nằm bất động.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đình T. (SN 1995, trú xã Phú Xuân). Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được nhiều viên thuốc màu vàng chưa xác định chủng loại. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết bạn trọ rồi chôn xác dưới nền nhà

Chi Nguyễn (t/h)