Đang nói chuyện, thiếu nữ 15 tuổi bị nhóm bạn trai kéo vào bãi cỏ ven đường hiếp dâm tập thể

Liên quan đến vụ án hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi, mới đây, Công an huyện Nông Sơn đã hoàn thành điều tra sơ bộ, chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo tin từ Công an huyện Nông Sơn, trước đó vào ngày 20/3, Công an huyện nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Văn K. (SN 1979, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) với nội dung: Tối ngày 19/3, con gái ông là cháu N.T.K.L. (SN 2005) bị 4 thanh niên hiếp dâm tập thể.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Nông Sơn vào cuộc xác minh thông tin. Qua điều tra xác định được được, khoảng 19h ngày 19/3, cháu L. cùng bạn là N.T.T.T. (SN 2004, trú cùng địa phương) đến khu vực chợ Trung Phước để lấy dây buộc tóc cho T..

Tại khu vực này, 2 thiếu nữ gặp Phạm Phú Quốc (SN 2005), Lương Kỳ Dương (SN 2006), Trần Hoàng Nhân (SN 2005), Phan Quốc Toàn (SN 2006). Sau khi lấy đồ xong, L. và T. đi về nhà cất xe máy rồi đi bộ theo hướng cầu Bộ Đội (thuộc thôn Trung Hạ, xã Quế Trung). Đúng lúc này, cả hai gặp Dương, Quốc, Nhân, Toàn đi 3 xe máy đến.

Quốc, Nhân, Toàn, Dương tại cơ quan điều tra

Nhóm này rủ 2 thiếu nữ đi dạo. Vì nghĩ là bạn bè nên cả hai đồng ý. Sau đó, L. lên xe của Toàn, T. lên xe ngồi sau xe của Dương và Quốc, còn Nhân đi 1 xe. Cả nhóm quay đầu xe đi về hướng xã Sơn Viên (huyện Nông Sơn). Đến khu vực đường bê tông vắng người (thuộc thôn Phước Bình, xã Sơn Viên) thì dừng xe lại đứng nói chuyện.

L. xuống xe nói chuyện với Toàn, Quốc, Nhân, còn Dương và T. đi bộ nói chuyện cách đó khoảng 50 mét. Trong lúc đang nói chuyện với thì Toàn kéo tay L., ôm vật xuống đường. L. khống chế nên dung chân đạp Toàn rồi bỏ chạy.

Nhóm của Toàn, Quốc, Nhân đuổi theo giữ L. lại và kéo vào bãi cỏ ven đường. Cả bat hi nhau lột hết quần áo của L. rồi thay phiên nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Khi Nhân đang thực hiện hành vi đồi bại thì Dương đi đến. Thấy có người, L. định hét lên bảo T. cứu giúp thì bị Dương bịt miệng lại. Khi T. quay lại tìm L. thì Nhân dung tay bịt miệng L. lại không cho kêu la.

Một lúc sau có ánh đèn pin soi vào chỗ L. đang nằm thì nhóm này sợ bị phát hiện nên dừng tay. Tiếp đó, Toàn chở L. và T. về nhà. Đến sáng 20/3, L. kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra , làm rõ vụ hiếp dâm tập thể gây phẫn nộ dư luận này.

Nga Đỗ (t/h)