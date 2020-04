Vừa rời trường giáo dưỡng, nam thanh niên đã tái phạm hành vi hiếp dâm thiếu nữ khuyết tật

Ngày 26/4, Công an huyện Ron Rẫy (tỉnh Kon Tum ) cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ đối với đối tượng A Vũ (19 tuổi, ngụ xã Đắk Kôi, huyện Kon Rẫy) để điều tra về hành vi hiếp dâm theo quy định Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, ngày 22/4, Công an huyện Ron Rẫy nhận được tin báo của người nhà thiếu nữ Y.N. (20 tuổi, ngụ tại xã xã Đắk Kôi, huyện Kon Rẫy – bị câm điếc bẩm sinh) về việc, nạn nhân bị kẻ gian giở trò đồi bạn.

Nhận được tin báo, Công an vào cuộc rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua rà soát, nhận thấy đối tượng A Vũ có nhiều dấu hiệu đáng nghi. Hơn nữa, A Vũ cũng từng là bị đưa đi trường giáo dưỡng vì hành vi hiếp dâm. Cơ quan điều tra đã triệu tập A Vũ về trụ sở làm việc.

A Vũ tại cơ quan điều tra



Theo cơ quan điều tra, sau khi kết thúc giáo dưỡng 3 năm trở về địa phương, Vũ không ăn năn, hối cải mà còn tiếp tục tái phạm hành vi hiếp dâm. Lợi dụng thiếu nữ N. là người khuyết tật bẩm sinh nên đã dùng vũ lực kéo nạn nhân đến khu vực vắng để thực hiện hành vi đồi bại.

Đáng nói, thủ đoạn Vũ dùng với thiếu nữ N. tương tự như thủ đoạn hắn đã sửu dụng cách đây 3 năm. Khi đó, trước khi thực hiện vụ hiếp dâm, A Vũ đã cùng A Phên và hai người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà A Phên./

Sau khi uống hết 2 lít rượi, A Phên và A Vũ rủ nhau đi dạo thì gặp Y.N. đang đi bộ theo hướng ngược chiều. Các đối tượng này đã kéo nạn nhân vào khu rừng vắng và giở trò đồi bại.

Vụ việc sau đó bị phanh phui, các đối tượng bị bắt giữ. Nhưng theo kết quả giám định pháp ý, thời điểm gây án, tuổi của A Vũ là 14 năm 6 tháng nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

