Tin tức mới nhất ngày 19/5, báo Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) sáng cùng ngày cho biết, Trung tâm Y tế quận Tân Bình vừa điều tra xác minh một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường bộ qua Kênh Đào - Châu Đốc, đến lưu trú tại phường 5 trên địa bàn.



Trước đó, tối 17/5 Trung tâm Y tế quận Tân Bình nhận được thông báo có 1 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường bộ, sau đó tới lưu trú trên địa bàn phường 5, quận Tân Bình. Ngay lập tức, Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã thực hiện điều tra xác minh trường hợp này.

Tối 13/5 người này đi từ Camphuchia về Việt Nam bằng đường bộ qua Kênh Đào - Châu Đốc. Ảnh minh họa.



Theo Zing, qua quá trình điều tra, ngành y tế địa phương đã xác minh được lịch trình di chuyển của người này. Cụ thể, tối 13/5 người này đi từ Camphuchia về Việt Nam bằng đường bộ qua Kênh Đào - Châu Đốc, đến nhà hai người người thân chơi và lưu trú tại đây.



Đến sáng 16/5, người này tiếp tục bắt xe khách vào TP. HCM, lưu trú tại phường 5. Sau khi xác minh thông tin, quận Tân Bình đã thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm cũng như điều tra dịch tễ những người có tiếp xúc với người này.



Bên cạnh đó, những người sống cùng hộ gia đình trên gồm có 1 chồng và 2 con cũng được hướng dẫn cách ly theo quy đình; hộ Bên cạnh đó, những người sống cùng hộ gia đình trên gồm có 1 chồng và 2 con cũng được hướng dẫn cách ly theo quy đình; hộ gia đình được tiến hành khử trùng. Kết quả xét nghiệm lần 1 của người này và các trường hợp tiếp xúc gần là âm tính.

Hộ gia đình được tiến hành khử trùng theo quy định. Nguồn: Tuổi trẻ Online.



Qua trường hợp này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khuyến cáo, người dân không nên lơ là, chủ quan vì vẫn có khả năng dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. Ngoài ra, mọi người cần nâng cao cảnh giác, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh đã được ngành y tế khuyến cáo.

