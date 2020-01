Điều trị đau vai gáy: Thọ Xuân Đường - địa chỉ đáng tin cậy

Vậy khi bị đau vai gáy thì nên điều trị ở đâu?

Giới thiệu chung về chứng đau vai gáy

Đau vai gáy thường do tổn thương ở vùng cột sộng cổ hay tổn thương cân cơ cùng cổ gáy, cũng có thể do chèn ép thần kinh hoặc thiếu máu cục bộ gây ra đau. Chứng bệnh này có thể gặp ở cả nam và nữ.

- Nguyên nhân gây đau vai gáy

Đau vai gáy có thể do thoái hóa cột sống cổ, vôi hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ gây ra. Nó cũng có thể do tổn thương các dây thần kinh vùng vai gáy và cánh tay mà khiến đau mỏi vai gáy.

Các nguyên nhân khác như chấn thương, nhiễm lạnh, do ngồi lâu, ngồi sai tư thế, ngủ sai tư thế, làm việc hay chơi thể thao quá sức, sai kĩ thuật… cũng là nguyên nhân gây đau vai gáy, nhất là người trẻ.

- Triệu chứng đau vai gáy

Khi bị đau vai gáy tùy từng người mà có thể đau âm ỉ liên tục hoặc đau nhói từng cơn khó chịu. Đau có thể lan lên tai, lên đầu khiến đau đầu. Hoặc lan xuống cánh tay, cẳng tay kèm theo tê bì.

Đau khiến bệnh nhân hạn chế vận động và làm việc khó khăn, quay cổ quay đầu cũng khó, có khi không giơ được tay lên.

- Biến chứng đau vai gáy

Đau vai gáy không điều trị kịp thời sẽ trở thành mạn tính, có thể gây biến dạng các khớp xương, gây hạn chế vận động. Đau vai gáy cũng có thể gây biến chứng liệt cánh tay hay bàn tay, rối loạn thần kinh…

Điều trị đau vai gáy theo phương pháp cổ truyền tại Thọ Xuân Đường

Hiện nay tây y điều trị đau vai chủ yếu là dùng thuốc chống viêm giảm đau có tác dụng tức thời, hết thuốc lại đau lại. Ngoài ra nó còn gây hại cho dạ dày , cho gan không tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy nhiều người lựa chọn điều trị đau vai gáy theo đông y để an toàn cho Sức Khỏe hơn. Trong vô vàn cơ sở đông y thì nhà thuốc Đông y gia truyền Thọ Xuân Đường là một địa chỉ tin cậy được nhiều người lựa chọn.

Đông y gia truyền Thọ Xuân Đường điều trị đau vai gáy bằng cách kết hợp nhiều phương pháp với nhau:

- Sử dụng thuốc nam y

Nhà thuốc Thọ Xuân Đường thông qua tứ chẩn rồi quy chứng bệnh về theo bát cương. Dựa theo lý luận y học cổ truyền mà xác định thể bệnh đau vai gáy thuộc phong hàn, phong hàn thấp, khí trệ huyết ứ hay can thận hư mà đề ra pháp và phương khác nhau.

Các vị thuốc nam thường được sử dụng trong điều trị chứng đau vai gáy tại nhà thuốc Thọ Xuân Đường như dây đau xương, can khương, phòng phong, quế chi, Khương hoạt, Xuyên khung, Tần giao, Cành dâu, Ngũ gia bì…

- Cấy chỉ điều trị đau vai gáy

Cấy chỉ là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc vô cùng độc đáo và rất an toàn. Tại nhà thuốc Thọ Xuân Đường phương pháp này được các bác sĩ, kĩ thuật viên giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện trên bệnh nhân. Các thủ thuật chôn chỉ, vùi chỉ, xuyên chỉ, thắt buộc chỉ đều được tiến hành một cách bài bản và tỉ mỉ giúp đạt hiệu quả cao nhất trong điều trị đau vai gáy.

Tùy theo từng bệnh nhân mà sẽ có phác đồ huyệt cấy chỉ phù hợp, thường sử dụng các huyệt vị như A thị huyệt, Kiên tỉnh, Kiên ngung, Thiên tông, Khúc trì, Thủ tam lý, Hợp cốc.

- Châm cứu, cứu ngải

Phương châm: Tùy theo từng nguyên nhân mà có phác đồ huyệt vị khác nhau. Một số huyệt thường dùng phải kể đến như A thị huyệt, Giáp tích cột sống cổ, Phong trì, Kiên tỉnh, Thiên trụ, Thiên Tông, Dương Trì, Đại chùy, Nếu do phong hàn gây ra thì châm thêm Dương trì, Dương lăng tuyền, Kiên ngung, Hợp cốc, Khúc trì. Nếu do khí trệ huyết ứ thì châm thêm Huyết hải để thông kinh hoạt lạc. Còn nếu do Can thận hư thì châm thêm Can du, Thận du, Túc tam lý. Mỗi lần châm cứu tiến hành trong 20-30 phút, dùng máy điện châm hoặc thủ pháp vê kim để tăng hiệu quả điều trị.

Cứu ngải: Cứu ngải áp dụng trong trường hợp đau vai gáy do phong hàn, khí trệ huyết ứ hoặc can thận âm hư giúp thư cân giãn cơ, giảm đau mỏi vai gáy một cách hiệu quả.

- Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau vai gáy

Tại nhà thuốc Thọ Xuân Đường các kĩ thuật viên rất thành thạo xoa bóp bấm huyệt, sử dụng tinh dầu xoa bóp chiết xuất từ thảo mộc giúp tăng tác dụng. Các thủ pháp miết, vê, ấn, phân, hợp, day được thực hiện tuần tự giúp làm giãn cơ, giảm đau vùng vai gáy nhanh chóng. Kết hợp với tập phục hồi giúp bệnh nhân nhanh chóng quay về sinh hoạt đời thường.

- Các phương pháp khác

Nhà thuốc Thọ Xuân Đường còn kết hợp các phương pháp như máy điện đa nguồn, máy siêu âm, máy kéo dãn, súng sung điện, đắp chườm thảo dược và đá năng lượng. Bên cạnh đó Nhà thuốc tư vấn thêm về chế độ ăn uống, tập luyện và sinh hoạt đúng cách để phòng ngừa bệnh tái phát.

Đau vai gáy là chứng bệnh cần điều trị càng sớm càng tốt. Việc lựa chọn cơ sở điều trị hiệu quả và uy tín cũng rất quan trọng, xin chúc quý độc giả sẽ tìm được một địa chỉ đáng tin cậy để tránh tiền mất tật mang.

Thúy Hường