Điều trị động kinh sau chấn thương sọ não như thế nào?

Động kinh là một hội chứng bệnh lý của não do rất nhiều các nguyên nhân khác nhau gây ra trong đó động kinh do chấn thương sọ não là 1 nguyên nhân khá thường gặp.

Một số điều về động kinh do chấn thương sọ não

Chấn thương sọ não có thể gặp ở bất kì đối tượng nào do các tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động, tai nạn giao thông khác nhau. Khi bị chấn thương sọ não tùy theo khu vực não bị tổn thương mà gây ra các triệu chứng động kinh khác nhau. Động kinh sau chấn thương sọ não thường được chia làm 3 nhóm:

Nhóm 1, Động kinh ngay lập tức sau chấn thương: Là tình trạng bệnh nhân xuất hiện cơn động kinh rất sớm, có thể sau vài phút đến vài giờ sau chấn thương. Trường hợp này hiếm khi xảy ra nhưng đã được ghi nhận.

Nhóm 2, Động kinh sớm trước 7 ngày sau chấn thương: Khoảng 30% bệnh nhân chấn thương sọ não nặng và 1% bệnh nhân chấn thương sọ não nhẹ có thể xuất hiện cơn động kinh sớm. Cơn động kinh sớm có thể gây tăng áp lực nội sọ, rối loạn huyết áp, làm tăng giải phòng các chất trung gian hóa học… khiến tình trạng của bệnh nhân xấu đi.

Nhóm 3, Động kinh muộn sau chấn thương sọ não 7 ngày: Những trường hợp này thường xuất hiện cơn động kinh khá muộn, có thể sau vài tháng, thậm chí 2-3 năm mới xuất hiện cơn động kinh đầu tiên. Theo các chuyên gia y tế cho biết, nếu bệnh nhân không xuất hiện cơn động kinh trong 3 năm kể từ khi chấn thương sọ não thường sẽ không xuất hiện cơn động kinh vào những năm kế tiếp.

Tùy theo từng tình trạng của bệnh nhân, thường các cơn động kinh xảy ra ngay lập tức hoặc xảy ra sớm trước 7 ngày sau chấn thương thì cần được điều trị bằng các thuốc tây y ngay lập tức. Một số nhóm thuốc chống động kinh có thể sử dụng để ngăn ngừa động kinh sớm như phenytoin, carbamazepine...

Với các bệnh nhân động kinh muộn sau chấn thương sọ não 7 ngày có thể phối hợp điều trị đông tây y để tăng hiệu quả.

Thọ Xuân Đường chữa động kinh sau chấn thương sọ não như thế nào?

Tìm hiểu tại Nhà thuốc Thọ Xuân Đường số 5-7 Khu thủy sản Ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội được biết nhà thuốc đã điều trị khá nhiều bệnh nhân động kinh và đem lại hiệu quả khả quan.

Ví dụ như trường hợp anh trần Văn C 34 tuổi ở Từ Sơn, Bắc Ninh bị di chứng động kinh gần 20 năm nay do năm 17 tuổi ngã trong nhà tắm. 20 năm qua anh chạy chữa khắp nơi thì cơn co giật vẫn tái bị nhiều ngày trong 1 tháng. Nhận thấy những ngày uống thuốc thì anh không có triệu chứng co giật còn hết thuốc hay quên uống 1 ngày là y rằng “dính đòn” nên càng ngày anh chị càng lo lắng, không biết mình còn phải lệ thuộc thuốc tây đến bao giờ. Một ngày lên mạng đọc tìm hiểu về chữa động kinh bằng thuốc nam tại Thọ Xuân Đường anh chị đã đi xe máy từ Bắc Ninh xuống nhà thuốc để tìm hiểu. Điều trị từ tháng 5 năm 2019 đến nay đã gần 6 tháng anh C cho biết: Sức Khỏe đã tốt lên trông thấy. Anh cảm thấy khỏe hơn, tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn và không còn lơ mơ, âm u như trước. Đặc biệt có hôm anh quên uống thuốc tây vài ngày mà may thay vẫn không sao cả. Vợ anh cũng nói: chồng tôi từ ngày điều trị tại Thọ Xuân Đường cũng thấy tỉnh táo hơn và béo ra.

Trường hợp thứ hai là chị Hứa Thị N 30 tuổi đi xe máy bị tai nạn giao thông năm 2012 . Được đưa vào bệnh viện, chụp chiếu không sao nên chị an tâm về nhà và vụ việc đó cũng dần bị quên lãng. Năm 2013 chị bị ngất 2 lần ở công ty, trong lúc ngất chị co giật toàn thân, có đờm dãi và mắt trợn ngược. Thăm khám ở viện E, Bạch Mai, 108 từ thủ thuật đợn giản đến cộng hưởng từ thì đều không có kết luận cuối cùng nào cho chị cả. Chị xin đơn thuốc rối loạn tiền đình không đỡ, chị xin sang đơn rối loạn thần kinh thực vật nhưng cũng chỉ được đôi ngày. Còn tình trạng lâng lâng, âm u và không tỉnh táo cứ quẩn quanh ám ảnh cuộc sống của chị. Lúc này chị đến khám tại Bệnh viện tâm thần Trung ương , được kết luận bệnh động kinh. Tháng 5 năm 2019 chị tin tưởng điều trị tại Nhà thuốc Thọ Xuân Đường và niềm tin đó đã được đền đáp khi mà mới gần nửa năm chị Ngợi nhận thấy rằng sức khỏe mình tốt lên, không có cơn co giật, đầu óc minh mẫn và đặc biệt thuốc tây chị giảm dần mà không thấy biểu hiện của sự co giật lại.

Bệnh nhân Phạm Viết H 52 tuổi ở Đồng Nhân, Hà Nội bị động kinh toàn thể, trào ngược dạ dày , tăng huyết áp…do bệnh nhân bị ngã đập đầu mạnh từ nhỏ và có những cơn vắng ý thức tạm thời nhưng không điều trị. Cách đây 6 tháng bệnh nhân ngồi thiền bị co giật toàn thân, mất ý thức, sùi bọt mép, kéo dài tầm một phút, tần suất thưa, bệnh nhân ngủ kém, hay mê man, có suy nghĩ hoang tưởng, giảm trí nhớ. Đặc biệt là không lúc nào cảm thấy vui tươi, nhẹ nhõm được. Gia đình đưa anh vào bệnh viện Bạch Mai khám kết luận anh bị động kinh toàn thể. Do anh bị nhiều bệnh kết hợp nên chị Q vợ anh đã tìm tới phương pháp đông y và tin tưởng Nhà thuốc Thọ Xuân Đường. Chỉ trong một thời gian ngắn điều trị đến nay anh H thấy trong người khỏe lên, ăn ngon ngủ tốt, suy nghĩ tích cực, trí nhớ cải thiện, hết co giật.

Phác đồ điều trị động kinh của nhà thuốc Thọ Xuân Đường cũng phối hợp nhiều phương pháp với nhau:

- Dùng thuốc: Sau khi chẩn đoán bệnh nhân theo bát cương tứ chấn để biết bệnh nhân mắc động kinh theo thể bệnh phong đàm ủng trệ hay tâm thận tỳ hư thầy thuốc sẽ kê đơn. Phương thuốc thường dùng là bài thuốc gia truyền được truyền qua nhiều thế hệ, cùng với những nghiên cứu mới nhất của Tiến sỹ - lương y Phùng Tuấn Giang được áp dụng phù hợp với tình hình của từng bệnh nhân.

Tiến sỹ - Lương y Phùng Tuấn Giang (Chủ nhiệm nhà thuốc Thọ Xuân Đường) đang chẩn bệnh cho bệnh nhân.

- Châm cứu, cấy chỉ: Sử dụng phương pháp thần châm, dùng các kim có kích thước nhỏ châm vào các huyệt tại chỗ và toàn thân theo phác đồ huyệt phù hợp tình trạng từng bệnh nhân, nhằm mục đích đưa máu lên não, phục hồi sửa chữa các tổn thương và cắt cơn động kinh, nhiều trường hợp đã ổn định và khỏi bệnh.

Để điều trị bệnh động kinh sau chấn thương sọ não ngoài sử dụng thuốc theo y lệnh của y bác sĩ, mỗi bệnh nhân cần giữ tinh thần lạc quan thoải mái, tránh các stress căng thẳng, hạn chế tiếp xúc bức xạ điện từ, ngủ sớm và có chế độ ăn uống khoa học. Có phối hợp nhiều biện pháp mới có thể cải thiện tình trạng bệnh nhanh nhất.