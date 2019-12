Điều trị huyết áp thấp: Bài tập phù hợp, hiệu quả

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, người được chẩn đoán bị huyết áp thấp là khi có trị số huyết áp tâm thu dưới 90mmHg và huyết áp tâm trương dưới 60mmHg, mạch áp có hiệu số thường dưới 20mmHg. Các nguyên nhân phổ biến gây ra huyết áp thấp thường bao gồm: Đái tháo đường, phản ứng Dị ứng , bệnh tim mạch và sốc...

Đối với những người bệnh huyết áp thấp, tập thể dục cường độ cao có thể gây tụt huyết áp với các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, choáng váng… Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ phải tránh tập thể dục , thể thao. Trên thực tế, tập thể dục có thể giúp cơ thể tăng cường Sức Khỏe , thư giãn tinh thần, cải thiện tuần hoàn máu và nâng cao, ổn định huyết áp hiệu quả.

Nguyên tắc khi tập thể dục trong điều trị huyết áp thấp

Tập thể dục đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình điều trị huyết áp thấp Tuy nhiên để đạt hiệu quả cao bạn cần chú ý 5 nguyên tắc sau:

1. Ăn nhẹ trước khi tập thể dục.

2. Hạn chế thay đổi tư thể đột ngột, nên tập những động tác nhẹ nhàng, vừa sức.

3. Đo huyết áp trước khi tập thể dục để có thể theo dõi sát tình trạng tăng/ giảm huyết áp của mình trước và sau khi tập.

4. Uống nước trước, trong và sau khi tập thể dục để phòng ngừa tình trạng mất nước. Có thể lựa chọn nước lọc hoặc nước uống chứa chất điện giải.

5. Tăng cường mức độ tập luyện thể dục dần dần, và chậm lại nếu thấy cơ thể có triệu chứng suy nhược , mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt bất thường. Ví dụ, tuần đầu bạn tập luyện khoảng 5 - 10 phút/ngày, sang tuần thứ 2 tăng lên khoảng 15 phút/ngày. Tăng dần cho đến khi đạt mức khoảng 30 phút/ngày, và bạn nên duy trì khoảng 4 - 5 ngày/ tuần.

Các bài tập thể dục giúp quá trình điều trị huyết áp thấp đạt hiệu quả

Đi bộ nhẹ nhàng: Bạn có thể lựa chọn phương pháp đi bộ nhẹ nhàng ở những nơi nhiều cây xanh, thoáng đãng. Trong quá trình đi bộ cần giữ nhịp thở ổn định. Giai đoạn đầu bạn nên đi bộ khoảng 5 – 10 phút/lần, sau đó tăng dần cho đến khi đạt được mức khoảng 30 phút/lần với tốc độ tăng dần. Đây là bài tập cường độ nhẹ, nhưng lại rất hữu ích trong việc điều trị huyết áp thấp.

Hít sâu thở chậm: Để hít thở đúng cách, bạn cần sử dụng cơ hoành, đây là lớp cơ mỏng nằm dưới cùng của vùng khoảng ngực. Trước tiên bạn nên chọn một địa điểm mát mẻ, thoáng đãng để có thể ngồi hoặc nằm. Sau đó đặt tay trái lên ngực trên, tay phải ở bụng, khi hít thở tay trái giữ nguyên, chỉ có tay phải di chuyển lên xuống theo nhịp thở. Cố gắng hít thật sâu và thở ra thật chậm rãi, nhịp nhàng khoảng 10 nhịp/1 phút. Hít sâu thở chậm không chỉ giúp điều hòa lượng khí trong cơ thể, mà còn giúp ổn định nhịp tim, giảm bớt căng thẳng, lo lắng và tăng cường tuần hoàn và giúp điều trị huyết áp thấp hiệu quả.

Gánh tạ (tập tay không) – Squat: Để tránh bị tổn thương khi thực hiện Squat, bạn cần nắm rõ kỹ thuật chuẩn từng bước sau:

- Hai chân mở rộng, đầu gối và bàn chân hướng ra ngoài, ngực ưỡn về phía trước, bụng hóp lại.

- Từ từ hạ mông xuống, càng sâu càng tốt, nhưng vẫn luôn giữ lưng thẳng, mông đẩy ra phía sau, càng xa càng tốt.

- Mắt nhìn thẳng, giữ tư thể Squat trong khoảng 2 – 3 giây, sau đó từ từ đứng lên.

Chùng chân – Lunge: Bước 1 chân lên phía trước, giữ thẳng lưng, đồng thời hơi kiễng chân sau sao cho chỉ có các ngón chân chạm đất. Sau đó trùng đầu gối của 2 chân để tạo thành 2 góc vuông. Giữ tư thế khoảng 1 – 5 giây rồi từ từ đứng lên. Tiếp đó bạn thực hiện các động tác tương tự với chân còn lại, cứ luân chuyển 2 chân như vậy khoảng 10 – 15 nhịp/ 1 lần.

Gập cơ bụng - Abdominal Crunches: Nằm ngửa trên sàn nhà, đưa hai tay ra sau đầu. Chân đặt nghiêng 45 độ so với mặt sàn. Sau đó thở ra dùng lực cơ bụng nâng đầu, cổ, vai lên khỏi mặt đất. Tiếp đó là hít vào và hạ thấp người xuống. Bài tập này không chỉ hữu ích với người bệnh huyết áp thấp mà người bình thường cũng nên luyện tập thường xuyên để đánh tan mỡ bụng và giữ một vóc dáng thon gọn.

Hít đất - Push-ups: Hai tay đặt xuống sàn, hai chân duỗi thẳng, nâng hông lên sao cho từ gót chân tới vai tạ thành một đường thẳng. Siết cơ mông và cơ bụng, hạ thấp và nâng cơ thể lên bằng cách gấp hoặc duỗi khuỷu tay.

Đẩy tưởng - Wall push-up: Bài tập này tương tự như hít đất, tuy nhiên cường độ nhẹ hơn do áp lực trên cạnh tay, lưng, mông giảm đáng kể. Ban đầu khi chưa quen, bạn có thể đứng gần tường để dễ thực hiện. Một khi đã tự tin hơn, bạn có thể di chuyển chân xa tường hơn để tăng độ khó của bài tập.

Chống đẩy đầu gối chạm đất - Knee push up: Bài tập này tương tự bài đẩy tường hay hít đất nhưng chủ yếu tập trên đầu gối. Trước tiên bạn cần nằm úp xuống sàn, nâng thân người một góc 45 độ, đầu gối và tay chạm đất. Sau đó dùng lực cánh tay hạ thấp và nâng thân người bằng động tác gấp hoặc duỗi khuỷu tay. Lưu ý giữ đầu, vai, lưng, mông thành 1 đường thẳng trong suốt quá trình tập luyện.

Rất nhiều người bị huyết áp thấp là do giảm trương lực thần kinh – mạch máu, thành mạch máu quá yếu (bị nhão), sức co bóp của tim yếu do cơ tim yếu (biểu hiện là tim đập nhanh, yếu). Để củng cố thành mạch và nâng cao khả năng đẩy máu của tim, cần tích cực tập luyện thể dục thể thao. Các bài tập đi bộ, chạy, bơi, thể dục nhịp điệu, cầu lông… đều rất tốt.

Tập phải thường xuyên, tùy sức, không tập cố, không tập khi đói cũng như ngay sau khi ăn no. Riêng đi bộ nhanh có thể tập hằng ngày. Ngoài ra, cần điều trị dứt điểm các ổ nhiễm khuẩn mạn như sâu răng, viêm lợi, viêm họng , viêm đường mật… Phòng tái phát viêm họng mạn bằng các biện pháp giữ ấm cơ thể, súc miệng nước muối.

Nguyễn Dung (t/h)