Dìm chết ông lão đánh cá vì bị nghi là kẻ nghiện ngập, gã trai lĩnh án chung thân

Liên quan đến vụ án này, TAND tỉnh Bắc Ninh còn đưa các đối tượng Phạm Quang Long (38 tuổi, trú tại thị trấn Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang) và Ninh Văn Huy (22 tuổi, trú tại xã Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang) ra xét xử về tội Không tố giác tội phạm.

Theo bản án sơ thẩm, Long từ quê xuống Hà Nội thuê phòng trọ, sống bằng nghề làm mộc nhưng đến khoảng tháng 7/2018 thì thất nghiệp. Đến chiều 25/8/2018, Long bắt xe từ Hà Nội lên khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) để xin việc như thất bại.



Đến chiều ngày 16/8/2018, Long đi xe ôm từ khu công nghiệp ra khu vực tỉnh lộ 295 (thuộc xã Đông Tiến, huyện Yên Phong) để bắt xe buýt về Hà Nội nhưng không bắt được. Vì thế Long đi bộ dọc tỉnh lộ hướng đi Đông Tiến.

Đang đi đường thì thấy ông Nam ngồi câu cá nên đến xem. Lúc này, Long xin ông Nam một điếu thiếu lào và xin uống cốc nước. Thấy Long xin, ông Nam nghi ngờ đây là đối tượng nghiện hút có ý đồ với mình nên đã lớn tiếng chửi.

Cảm thấy mình bị oan khuất nên Long vô cùng tức giận. Gã trai trẻ đánh mạnh vào sau gáy ông Nam rồi kéo nạn nhân xuống mương nước. Bị đánh ông Nam hét lên “thằng này làm gì đấy”. Càng nghe càng tức, Long liền nhảy xuống mương nước dùng tay bịt miệng, bóp cổ nạn nhân để không la hét nữa.

Tiếp đó, Long dìm đầu ông Nam xuống nước cho đến khi nạn nhân không phản ứng nữa mới buông tay. Biết ông Nam tử vong, Nam lấy xe máy của ông dựng ở sát lề đường rồi bỏ đi.

Trong lúc đợi taxi, Long lên nhầm ô tô của Nguyễn Mạnh Ngân (36 tuổi, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) chạy đến. Trên xe lúc này có Phạm Quang Long và Ninh Văn Huy ngồi phía sau. Khi lên xe mới biết đi nhầm nên bảo tài xế chở về xã Liên Sơn, huyện Tân Yên. Trong quá trình đi, Long giới thiệu bản thân rồi hỏi Ngân có biết chỗ nào đi Trung Quốc không vì khả năng đã giết người.

Ngân tưởng Long nói đùa nên đã giới thiệu cho Quang Long và Huy đang ngồi phía sau. Trong đó Quang Long từng đi Trung Quốc, có người nhà ở Lạng Sơn. Sau khi nói chuyện, Quang Long chia sẻ: “Nhà tao ở trên đấy, đi dễ mà”. Và rồi Long nhập hội luôn với các đối tượng trên.

Hôm sau, Quang Long và Huy đi taxi đến Bệnh viện Tân Yên để lấy chiếc xe máy của ông Nam đang gửi tại đây. Đến tối 27/8/2018, thấy thông tin Long giết người trên mạng xã hội nên Ngân khuyên Long ra đầu thú. Sáng hôm 28/8, Ngân một mình đến Công an khai báo sự việc.

Từ những chứng cứ thu thập được, từ lời khai của bị cáo cùng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên án tù chung thân về tội Giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt Long phải nhận là án chung thân.

Các đối tượng Quang Long và Huy bị tuyên phạt lần lượt 18 tháng tù và 10 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

