Đình chỉ công tác chủ tịch xã ở Hà Tĩnh đánh bạc sau khi trực xong COVID-19 bị người dân ghi hình

Còn theo tin từ Tuổi trẻ, những hình ảnh ông Dũng say xưa đánh bạc ăn tiền đã được người dân gửi cho lãnh đạo huyện Hương Khê. Mỗi ván bài, các con bạc đặt cược 50.000 đồng. Sau đó nâng lên 100.000 đồng, 1 triệu đồng.

Hình ảnh ông Dũng ngồi trên chiếu bạc

Vụ đánh bài của ông Dũng bị người dân ghi hình vào đầu tháng 4/2020. Một số người dân nói hôm đó ông Dũng trực phòng chống dịch COVID-19. Nhưng sau khi trực xong đã đến nhà một người dân trong xã đánh bạc ăn tiền.

Đêm ngày 20/4, sau khi nhận được hình ảnh phản ánh của quần chúng nhân dân, ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã kiểm điểm. Đồng thời đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Dũng.

Sau đó, ông Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã giao cho Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ đánh bạc trên.

Theo phản ánh của tờ Thanh niên, tối ngày 20/4, thượng tá Phạm Công Xuân – Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin ông Phạm Đình Dũng tham gia đánh bạc với nhiều người dân địa phương trong ngày đầu tháng 4, trùng với thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Quyết định đình chỉ công tác ông Dũng

“Tôi cũng vừa tiếp nhận thông tin này và đang chỉ đạo anh em phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Khê tiến hành xác minh, làm rõ sự việc”, thượng tá Công nói.

Còn theo ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, hiện địa phương đã yêu cầu Công an huyện vào cuộc xác minh. Yêu cầu ông Phạm Đình Dũng viết tường trình để báo cáo sự việc tham gia đánh bạc và bị một người dân chụp ảnh lại để tố cáo cho báo chí. Nếu phát hiện ông Dũng tham gia đánh bài ăn tiền, huyện sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật

Cũng theo tờ Thanh niên, khi trao đổi về sự việc trên, ông Phạm Đình Dũng – Chủ tịch UBND xã Hương Lâm phủ nhận việc bị “tố” đánh bạc cùng người dân địa phương trong những ngày cả nước căng mình phòng, chống COVID-19.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ, SKCĐ sẽ tiếp tục thông tin…

