Đình chỉ công tác chủ tịch xã vì để người trở về từ Hàn Quốc trốn cách ly

Ngày 29/2, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo huyện Trần Văn Thời đình chỉ công tác 2 cán bộ là lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã Phong Lạc. Quyết định này có liên quan tới sự việc một người phụ nữ trở về từ Daegu (Hàn Quốc) trốn khỏi nơi tạm trú.

Hai cán bộ bị tạm đình chỉ công tác là Chủ tịch UBND xã Phong Lạc (Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã) và Trưởng trạm Y tế xã Phong Lạc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau làm việc với cơ quan chức năng huyện Trần Văn Thời.



Đến ngày 27/2, khi tổ công tác của xã đến thăm nhà đúng lúc chị H. đang ăn uống với nhiều người, không thực hiện tuân thủ cách ly, hạn chế tiếp xúc với người khác. Lúc này, lực lượng chức năng yêu cầu chị H. đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Cà Mau nhưng chị không đồng ý.



Đến sáng 28/2, tổ công tác của xã tiếp tục vận động chị H. đi cách ly tập trung nhưng phát hiện chị đã rời khỏi nơi cư trú. Mẹ chị cho biết, con gái đã được một người bạn dùng ôtô đón đi Kiên Giang.



Nói về việc xử lý cán bộ xã để người trở về từ vùng dịch đi khỏi nơi cách ly, ông Lê Phong, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết do việc cách ly không tốt nên phải xem xét trách nhiệm, vai trò của từng cán bộ xã Phong Lạc.

Theo đó, Chủ tịch UBND xã Phong Lạc (Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã) bị tạm đình chỉ công tác trong 7 ngày. UBND huyện Trần Văn Thời giao Trung tâm Y tế huyện tạm đình chỉ công tác Trưởng trạm Y tế xã Phong Lạc.



Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, hai cán bộ bị kiểm điểm đã nhìn nhận sai sót. Lãnh đạo huyện cũng xác định đây là tình huống bất ngờ, chưa từng có tiền lệ nên dù đã phát hiện và chị H. trở về từ vùng dịch rất sớm nhưng biện pháp xử lý ở cấp xã chưa chặt chẽ.



"Việc mình cương quyết cưỡng chế cách ly làm chưa đến nơi đến chốn nên tạm đình chỉ hai cán bộ để kiểm điểm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó", ông Phong nói.



Chính quyền địa phương xác định trong thời gian lưu trú tại nhà, chị H. đã tiếp xúc với 16 người. Tất cả số người này đã được cơ quan chức năng hướng dẫn cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe dưới sự giám sát của ngành y tế và chính quyền địa phương.

