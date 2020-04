Giao phó hiệu trưởng khác điều hành trường ĐH Ngân hàng trong thời gian hiệu trưởng bị đình chỉ

Liên quan đến vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ tầng 14 chung cư xuống đất tử vong, ngày 8/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định đình chỉ công tác đối tới ông Bùi Hữu Toàn – Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP HCM cùng hiệu phó là ông Nguyễn Đức Trung. Đồng thời, giao trường quyết định đình chỉ công tác với những cán bộ khác thuộc quyền để kiểm điểm, xử lý kỷ luật do vi phạm quy định cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Thống đốc ngân hàng Nhà nước cũng giao cho một phó hiệu trưởng khác điều hành các hoạt động của nhà trường trong thời gian đình chỉ công tác đối với ông Bùi Hữu Toàn.

Ở một diễn biến liên quan, trước đó ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng – Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Đại học Ngân gang TP HCM đã mời 8 cán bộ cùng trường đến căn hộ tầng 14 khu New Saigon để ăn cơm trưa.

Theo điều tra ban đầu, trong bữa ăn đó, những người này có sử dụng bia, rượu mạnh. Bữa ăn kéo dài từ trưa đến khoảng 16h cùng ngày thì kết thúc. Mọi người trong bữa nhậu lần lượt ra về. Trong căn hộ chỉ còn ông Tín, ông Trung và chủ nhà.

Khoảng 17h cùng ngày, ông Dũng có hẹn nên rời nhà đi. Tại nhà chỉ còn lại ông Tín và ông Trung. Khoảng 20 phút sau, ông Dũng nhận được cuộc gọi của ông Trung nói ông Tín đã tử vong. Ngay lập tức, ông Dũng di chuyển về căn hộ để xem xét tình hình.

Theo thông tin các báo đưa trước đó, khoảng 17h30 ngày 5/4, người dân ở khu chung cư nghe thấy có tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời thuộc sảnh D2. Tất cả đổ nhào ra kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong. Ngay lập tức sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra. Công an xác định, nạn nhân là ông Bùi Quang Tín.

Công an tiến hành lấy lời khai những người có mặt trong bữa nhậu và người tiếp xúc cuối cùng với ông Tín. Ông Trung khai, khi ông Dũng rời nhà thì còn ông và ông Tín nằm trên salon nói chuyện. Một lúc sau, ông Tín đứng dậy ra về. Ông Trung đề nghị ông Tín gọi người nhà đến đón nhưng nạn nhân nói tự đi được. Vì thế, ông Trung quay lại salon nằm. Sau đó thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, ra kiểm tra thì ông Tín đã rơi xuống đất tử vong.

Trước sự việc trên, bà Nguyễn Thanh Bích (vợ ông Tín) cho rằng, cái chết của chồng có nhiều uẩn khúc nên đề nghị Công an huyện Nhà Bè cùng Công an TP HCM điều tra làm rõ.

Ở một diễn biến khác, Công an huyện Nhà Bè đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Công an TP HCM để thụ lý theo đúng thẩm quyền. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ.

