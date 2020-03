Tiết hộ “phao cứu sinh” giúp thầy chùa đập vỡ kính ôtô thoát truy cứu trách nhiệm hình sự

Liên quan đến vụ việc thầy chùa đập vỡ kính ôtô của người đi đường, chiều 12/3, VKSND TP Buôn Ma Thuột ( tỉnh Đắk Lắk ) đã ra quyết địn đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Văn Thành (32 tuổi, tu hành tại chủa Sắc Tứ Khải Đoan), hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, đối tượng này bị khởi tố để điều tra về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Về nguyên nhân đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can, VKSND TP Buôn Ma Thuột cho biết: Do trong quá trình điều tra, Thành khai báo thành khẩn, gia đình bị can bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại. Bị can phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Thêm nữa phía bị hại cũng đã có đơn bãi nại, xin xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can.

Thầy chùa đập bể kính ôtô tại cơ quan điều tra

Bên cạnh đó, cơ quan Công an điều tra được, bị can Thành bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, được đại diện chùa Sắc Tứ Hải Đoan có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự.

Cũng theo VKSND TP Buôn Ma Thuột, việc đình chỉ điều tra bị can được thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 29 Bộ luật hình sự.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 10h30 ngày 9/9/2019, thầy chùa Lê Văn Thành điều khiển xe máy chạy trên đường Nguyễn Tất Thành hướng về chùa Sắc Tứ Khải Đoan. Khi Thành đến ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành giao đường Ama Khê thì bật xi nhan xin nhan xin đường đi vào làn bên trái (làn ô tô) để vượt lên xe phía trước.

Cùng thời điểm, anh Nguyễn Quang Nhật (37 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe ô tô 4 chỗ đi phía sau. Anh Nhật bấm còi, không cho vượt. Đến khi dừng đèn đỏ ở ngã 3, Thành dừng xe đi xuống đề nghị anh Nhật phải xuống xe xin lỗi nhưng anh Nhật không đồng ý.

Chiếc ôtô bị đập bể kính

Bực mình, Thành quay về xe rút gậy tre mang theo đập liên tiếp vào xe anh Nhật. Hậu quả, xe của anh Nhật bị gãy 1 gương chiếu hậu, hư hỏng 1 nẹp kính xe, vỡ 2 tấm kính cửa xe. Sau khi gây ra vụ việc, ông Thành lên xe chạy về chù Sắc Tứ Khải Đoan.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Thành đã trình báo lên Công an TP Buôn Ma Thuột Sáng 10/9, đại tá Nguyễn Văn Bon – Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp nhận khai báo của anh Nhật.

Theo đại tá Bôn, đơn vị cũng đã triệu tập ông Thành lên trụ sở làm việc. Đồng thời cũng gặp đại diện chùa Sắc Tứ Khải Đoan để xác minh lai lịch của ông Thành. Theo đại diện chùa Sắc Tứ Khải Đoan, ông Thành đã tu tại chùa được 10 năm.

Sau khi lấy xong lời khai của ông Thành, đại diện nhà chùa đã bảo lãnh cho ông Thành tại ngoại. Phía Công an đã ký duyệt quyết định tại ngoại đợi kết quả giám định thiệt hại để xử lý tiếp.

Camera hành trình ghi lại toàn cảnh sư thầy dừng xe đập vỡ kính ô tô

Nga Đỗ (t/h)