Đình chỉ tổ CSGT xịt hơi cay vào người đi xe máy chạy nhanh gây thương vong

Trong những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh CSGT truy đuổi xe máy không chấp hành hiệu lệnh, chạy xe tốc độ cao.Vụ việc được cho là xảy ra tại quốc lộ 80, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Ảnh chụp từ clip

Theo báo gia đình Việt Nam, trước thời điểm xảy ra tai nạn, tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp khi đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe máy của anh Tôn Quốc H., (23 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chạy với tốc độ cao. Tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng H. không chấp hành còn chèn ép tổ tuần tra, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau đó, tổ công tác quyết định sử dụng bình xịt hơi cay để cảnh cáo nhưng H. không chấp hành mà vẫn tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác cho biết sau khi xịt hơi cay đã quyết định dừng việc truy đuổi, nhưng sau đó nhận dược tin báo xảy ra vụ tai nạn giao thông , nạn nhân tử vong là H. ngoài ra còn một nạn nhân khác là Nguyễn Thị Ngọc T.(17 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) bị thương nặng.

Nạn nhân T. sau khi tỉnh lại tại Bệnh viện thì cho biết khi đó CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Hùng vẫn chạy thêm một đoạn nữa. Khi ngừng lại thì cả H. và T. đều cảm thấy có gì bay vào mắt cay quá, không mở mắt được. H. mất lái, đâm vào lề đường, cả hai người trên xe cùng ngã văng ra. T. lúc này còn tỉnh nên đã gọi điện cho người nhà và kể lại sự việc.

Ông L. bác ruột của H., cho biết gia đình đã lo hậu sự cho nạn nhân và sẽ làm đơn khiếu nại về hành vi của tổ công tác. Ông L. cho hay: "Gia đình đang làm thủ tục để khiếu nại hành vi xịt hơi cay của CSGT khi cháu tôi đang chạy xe làm cháu tôi gặp tai nạn. CSGT còn bỏ đi, không đưa nó đi cấp cứu". Hiện gia đình H. đã thu thập được camera giám sát của một nhà máy trên địa bàn.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ trong Tổ tuần tra nói trên điều tra làm rõ vụ việc. Hiện vẫn chưa có kết luận việc xịt hơi cay của tổ công tác CSGT là đúng hay sai, thông tin tổ CSGT không đưa nạn nhân đi bệnh viện chưa được xác nhận. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip ghi lại vụ việc. Clip: Báo Gia đình Việt Nam

Chi Nguyễn (t/h)