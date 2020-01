Sapa xuống âm độ, đỉnh Fansipan phủ trắng băng tuyết ngày đầu năm mới

Sáng sớm mùng 3 Tết (tức ngày 27/1/2020), đỉnh Fansipan phủ trắng băng tuyết sau đợt băng giá đầu tiên. Nền nhiệt độ đo được lúc sáng sớm là -6 độ C, mây mù sương khói, băng tuyết phủ trắng lối đi tạo nên một khung cảnh kì vĩ tại "nóc nhà Đông Dương" ở Sapa

Vào năm 2019, đỉnh Fansipan cũng đã 2 lần xảy ra băng giá, sương muối nhưng đây là lần đầu tiên trong năm mới, băng tuyết rơi dày và bao phủ với phạm vi rộng. Băng tuyết xuất hiện từ rạng sáng, mật độ khá dày, nhiều cây cỏ bị băng tuyết bám trắng tinh khôi.

Băng tuyết phủ trắng từ mái nhà các chùa và tượng Phật khổng lồ, cây cối, các bậc đá lên xuống tới đường ray tàu kéo khiến đỉnh Fansipan trở thành một nơi kỳ ảo tráng lệ hấp dẫn nhiều khách du lịch tới ngắm tuyết , du xuân bất chấp cơn giá rét.

Theo Dự báo thời tiết , trong những ngày tới sẽ có đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống Lào Cai. Dự đoán rét đậm ở vùng thấp, rét hại ở vùng cao kéo dài đến ngày 2/2 có thể khiến băng tuyết tiếp tục bao phủ trên diện rộng.

Xuân Canh Tý tại đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương. Clip: Thanh Tùng/ Youtube

Chi Nguyễn (t/h)