Định hiếp dâm chủ nhà, tên trộm bị nạn nhân chống trả cắn đứt lưỡi

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ đối tượng Sơn Sa Rót (23 tuổi, trú xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm . Trước đó vào ngày 7/5, do hết tiền tiêu xài, Rót đã quyết định đi tới khu vực ấp 2, xã Phong Thạnh với ý đồ ăn trộm.

Rót tới nhà chị T.T.T. (38 tuổi) và đột nhập từ phía sau nhà, lấy trộm điện thoại di động của chị T. Sau đó, Rót phát hiện chị T. vẫn ngủ say nên nảy sinh thú tính, định hiếp dâm chị T. Khi Rót đang thực hiện hành vi đồi bại thì chị T. thức giấc. Thấy kẻ gian có ý đồ xấu, chị T. quyết liệt chống trả, sau đó cắn đứt lưỡi thủ phạm và tri hô kêu cứu.

Sợ bị phát hiện, Rót bỏ chạy khỏi hiện trường, về nhà trốn. Tuy nhiên, sau đó Công an huyện Cầu Kê đã khoanh vùng đối tượng, đưa Rót về trụ sở công an để tiến hành điều tra. Sau quá trình đấu tranh, tại cơ quan công an, Rót đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Trước đó, vào khoảng 21h ngày 3/1 tại nhà vệ sinh của Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, thuộc KDC Việt Sing phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ hiếp dâm, cướp tài sản. Chị T.T.S. (35 tuổi, quê Thanh Hóa) vào thời điểm trên bất ngờ la hét, chạy ra từ nhà vệ sinh của Trung tâm kêu cứu. Chị S. trình báo bị một người đàn ông đột nhập vào nhà vệ sinh nữ, kề dao vào cổ và yêu cầu đưa tiền. Chị đưa cho đối tượng chiếc điện thoại nhưng kẻ này không buông tha, thậm chí còn tiếp tục khống chế và hiếp dâm chị S. trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đối tượng Kiều Văn Liệt



Khi được lấy lời khai, chị S. khai do đối tượng quá manh động, kề dao vào cổ uy hiếp nên chị không dám chống cự. Khi người phụ nữ chạy ra ngoài kêu cứu thì gã đàn ông trên cũng chạy ra ngoài, bỏ trốn. Chị S. sau đó đã được đưa đi Bệnh viện để giám định, hiện tinh thần đã dần ổn định. Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã tạm giữ đối tượng Kiều Văn Liệt (24 tuổi, quê tại Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản , hiếp dâm.

Chi Nguyễn (t/h)