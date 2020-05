Cậu Hệ nói cháu gái khai không đúng và chẳng có liên quan gì đến công ty Yên Khánh

Ngày 19/5, Tòa án Quân chủng Hải quân (QCHQ) tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hiến – cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng phạm liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai tại ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tiếp tục làm việc.

Trong vụ án này, Đinh Ngọc Hệ và Vũ Thị Hoan (cựu tổng giám đốc Công ty Yên Khánh, cháu gái gọi Hệ bằng cậu) và Phạm Văn Diệt (cựu giám đốc điều hành Công ty Yên Khánh) bị cáo buộc dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt quyền sử dụng khu đất 7 - 9 của Quân chủng Hải quân, có giá trị hơn 252 tỉ đồng.



Trước khi tiến hành thẩm vấn đối với Hoan và Diệt, Hệ được đưa vào phòng cách ly. Khi tiến hành xét hỏi Hệ, hai bị cáo còn lại bị đưa vào phòng cách ly.

Sáng nay, HĐXX đặt câu hỏi về việc bị cáo Hoan khai làm giám đốc công ty Yên Khánh là do được Hệ nhờ. Nhưng ngay lập tức, bị cáo Hệ phản đối và cho rằng, bị cáo Hoan khai vậy không đúng vì bị cáo không có quyền lợi, lợi ích ngoài Thái Sơn Bộ Quốc phòng . Bị cáo Hệ cũng phủ nhận lời khai của hai bị cáo trên về vai trò của mình tại công ty Yên Khánh.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ

Khi HĐXX hỏi về mối quan hệ với công ty Yên Khánh thì Hệ nói không biết, không có quan hệ gì, kể cả công ty Yên Khánh Hải Thành (liên doanh giữa Công ty Yên Khánh và Công ty Hải Thành của Quân chủng Hải quân).

HĐXX nhắc lại lời khai của bị cáo Hoan về việc được Hệ nhờ đứng tên thành lập công ty Yên Khánh nhưng mọi hoạt động điều hành công ty đều do Hệ chỉ đạo. Nghe vậy Hệ lại khẳng định mình không liên quan đến công ty này. Hệ cũng cho rằng, Hoàn khai không đúng.

Vì Hệ phủ nhận toàn bộ lời khai của các bị cáo nên HĐXX đã gọi Vũ Thị Hoan lên đối chất. Bị cáo Hoan vẫn giữ nguyên lời khai của mình về việc khi đang là sinh viên năm nhất (21 tuổi) thì được Hệ nhờ đứng tên thành lập công ty Yên Khánh, giữ vai trò giám đốc. Về phần mình, Hệ vẫn khẳng định Hoan khai không đúng.

Tiếp đó, HĐXX yêu cầu bộ phận kỹ thuật trình chiếu chứng cứ là chứng thư bảo lãnh của Hệ ở ngân hàng để xác định vai trò của bị cáo tại Công ty Yên Khánh. Hệ cho rằng chữ viết trong chứng thư không phải của mình, còn chữ ký thì “gần giống”.

HĐXX sau đó cho trình chiếu chứng cứ là chứng thư bảo lãnh của Hệ bảo lãnh tại ngân hàng ACB để cho công ty Yên Khánh vay vốn. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ sau đó cho rằng, chữ viết không phải bị cáo còn chữ ký chỉ gần giống. HĐXX đọc lời khai tại cơ quan điều tra , trong đó, bị cáo Hệ khai do mình ký, hoàn toàn tự nguyện và hỏi lại việc bị cáo khai chữ ký do mình ký?

Bị cáo Hệ xác nhận nhưng không biết bảo lãnh cho Yên Khánh làm gì. Út "trọc" tiếp tục khai "bị cáo năng lực điều hành kém, ở công ty bị cáo có Ban giám đốc điều hành. Bị cáo không có điều hành được các công việc nhưng bất cứ ai hỗ trợ việc gì khi cần thì bị cáo ký".

"Bất cứ ai nhờ tôi thấy tình nghĩa, niềm tin thì tôi bảo lãnh, không cần đặc biệt vẫn hỗ trợ được. Lập chứng thư không hưởng lợi gì", bị cáo Hệ khai.

Khi được hỏi về nguồn gốc khu đất 7-9 đường Tôn Đức Thắng, Đinh Ngọc Hệ tiếp tục khai không biết, không liên quan gì tới việc ký kết hợp đồng…

Your browser does not support HTML5 video.