Đàn em thân tín của vợ chồng Loan “cá” ra đầu thú

Theo báo Đồng Nai, trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa ráo riết truy tìm các đối tượng liên quan đến băng nhóm của vợ chồng Loan “cá” thì ngày 8/5, đã có một đối tượng ra đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng này là Đỗ Huy Hùng (sinh năm 1974, ngụ phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa). Tại trụ sở Công an, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình liên quan đến băng nhóm chuyên hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê” và cưỡng đoạt tài sản của hàng trăm tiểu thương ven khu công nghiệp Thạnh Phú (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) và các tiểu thương quanh khu vực cổng Công ty PouChen, thuộc khu phố An Hòa (phường Hóa An, TP.Biên Hòa).

Đỗ Duy Hùng được xác định là 1 trong 5 đàn em thân tín của Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn “cá”). Hùng hỗ trợ đắc lực cho vợ chồng Tuấn “cá” trong việc thu tiền bảo kê, đe dọa, đánh đuổi không cho tiểu thương bán hàng trong trường hợp thắc mắc, chống đối, không nộp “phế”.

Đỗ Duy Hùng là 1 trong 5 đàn em thân tín của Tuấn "cá"

Liên quan đến vụ án trên, ngày 7/5, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1977, ngụ khu phố An Hòa, phường Hóa An) và Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Úc, SN 1991, ngụ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó 2 ngày (5/5), hàng chục trinh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bất ngờ ập vào bắt quả tang nhóm đối tượng do Lý Thị Loan cầm đầu đang thu tiền bảo kê của những người dân buôn bán ở chợ công nhân trước cổng Công ty Changshin (ấp 1, xã Thạnh Phú).

Ngoài Loan “cá”, Công an còn ra lệnh bắt giữ thêm Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa), Lê Trung Hiếu, Đặng Thái Quốc, Đỗ Xuân Dũng, Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Tuân, Trần Công Đại và Vũ Minh Tiến đều ngụ TP.Biên Hòa và H.Vĩnh Cửu (là nhóm đàn em của “Loan cá”)...để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Trong quá trình điều tra, Công an xác định, băng nhóm này đã đứng ra lập sạp, thu tiền của người dân mỗi tháng từ 1,5 triệu đồng/sạp và thu 50 ngàn đồng/ngày với người buôn gánh bán bưng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an còn thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, ghi số đề…

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)