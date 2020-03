Đỏ mặt vì gameshow truyền hình 'Kèo này ai thắng' có cảnh quay gợi dục, phản cảm

Tối 12/3, gameshow "Kèo này ai thắng" phát sóng trên VTV3, Đài TH Việt Nam xuất hiện nhiều cảnh quay gợi dục , phản cảm khiến nhiều khán giả phải đỏ mặt, bức xúc. Tập 7 của chương trình có 3 khách mời là Miko Lan Trinh, Lê Dương Bảo Lâm và Nam Khánh.

Theo đó, trong tập này của chương trình "Kèo này ai thắng" có một cảnh quay phản cảm của mẫu nữ trong phần đặt cược thứ 2 với thử thách vừa bịt mắt. Chương trình đã sắp xếp một mẫu nữ, lấy miệng và tay giữ củ cải trắng để Hoàng Khanh ném dao vào. Hành động của cô gái cũng như các góc quay của chương trình đã tạo nên những hình ảnh phản cảm, dung tục.

Trước hàng triệu khán giá Việt ở nhiều độ tuổi khác nhau theo dõi VTV vào khung giờ vàng 20h30, những hành động của mẫu nữ khiến nhiều người bức xúc và đánh giá phản cảm, gợi dục. Ngay sau khi phát sóng, hình ảnh của mẫu nữ trên đã lập tức được đông đảo khán giả chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội . Nhiều người tỏ thái độ tức giận và gay gắt khi hình ảnh phản cảm như vậy lại được nhà sản xuất và VTV biên tập và cấp phép cho phát sóng.

Một số người cho rằng NSX chương trình đang cố tình dùng những hình ảnh dung tục, nhạy cảm để tìm cách câu view. Những bình luận tỏ thái độ bức xúc của cư dân mạng như sau: "Không hiểu sao kênh truyền hình quốc gia lại phát sóng chương trình như thế này?", "Những cảnh nhìn như phim đồi trụy. Vậy mà cũng cho lên sóng được. Trẻ em coi những cảnh này rồi sao? Quá bức xúc", "Tại sao VTV3 lại có trò chơi bệnh hoạn này"?... Sau đó, những cảnh quay nhạy cảm trên đã bị cắt đi trước khi chiếu lại trên kênh Youtube.

Theo Zing , phía sản xuất gameshow "Kèo này ai thắng" cho biết mẫu nữ tham gia thử thách chính là con gái ruột của nghệ sĩ xiếc, toàn bộ việc lựa chọn các dụng cụ phục vụ thử thách như củ cải trắng là quyết định của người chơi. Đại diện nhà sản xuất chia sẻ: "NSX không can thiệp tới. Bởi vậy, không có chuyện chương trình cố tình tạo chi tiết phản cảm để câu view. Giá trị mà ê-kíp hướng tới lớn hơn thế nhiều. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm trong những tập sau".

"Kèo này ai thắng" là gameshow truyền hình giải trí phát sóng vào khung giờ vàng 20h30 tối thứ 5 hàng tuần dưới sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang và Liêu Hà Trinh. Trong mỗi tập chương trình,các nghệ sĩ có nhiệm vụ đặt cược một số tiền nhất định vào mỗi màn thực hiện của các tài năng như: Thiết đầu công, ném dao, xiếc...

Theo Đất Việt, Trưởng Ban Thư ký biên tập, Đài truyền hình Việt Nam (VTV), ông Nguyễn Hà Nam cho hay đơn vị đang xử lý vụ việc trên. Dù vậy, những đoạn cắt từ tập 7 chương trình vẫn đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)