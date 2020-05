Đỏ mặt với cuộc thi vỗ mông người đẹp tại Nga: Mất thăng bằng trước là thua

Cuộc thi vỗ mông hay tát mông là cuộc thi độc đáo với luật chơi đơn giản nhưng thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Theo Daily Star, những hình ảnh trong video được ghi lại từ cuộc thi vỗ mông được tổ chức tại Nga từ hôm 10/6/2019. Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên trong khuôn khổ Yashankin Cup.



Luật chơi của cuộc khi khá đơn giản, những cô gái Nga đam mê tập gym sẽ là những đối thủ trực tiếp của nhau. Để chiến thắng, các cô gái phải dùng tay đánh mạnh vào mông đối thủ. Nếu một cô gái mất thăng bằng hoặc tuyên bố bỏ cuộc vì quá đau sau cú tát mông thì người còn lại sẽ chiến thắng.

Trong nội dung đoạn video, 2 người đẹp thể hình: 1 mặc đồ đen và 1 mặc đồ trắng là những đối thủ. Trong đó, người mặc đồ đen là Anastasia Zolotaya - blogger thể hình nổi tiếng ở Nga. Đối thủ của cô không rõ danh tính.

Khác hẳn các các cuôc thi của nam giới, trong cuộc thi vỗ mông, các cô gái thường tránh gây chấn thương có các đối thủ của mình, thậm chí khi ra tay có chút "nhân nhượng".

Cô gái mặc đồ trắng đã ra tay trước trong sự hò reo cổ vũ của các khán giả. Tuy nhiên, sau cú đáp trả khá uy lực của Anastasia, cô tỏ vẻ bị đau. Cả hai tiếp tục thi đấu cho đến khi cô gái áo trắng mất thăng bằng, bước chân lên phía trước. Nhờ vậy, blogger thể hình Nga đã giành thắng lợi.

Được biết, ban tổ chức cuộc thi vỗ mông các cô gái cũng là đơn vị tổ chức Giải vô địch bạt tai dành cho nam - một trong những cuộc thi được yêu thích tại Nga.

Kiều Đỗ (t/h)