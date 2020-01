Đỗ Thanh Thịnh- 'Cơn lốc đường biên' U23 Việt Nam, đối thủ đáng gờm của U23 UAE

Đỗ Thanh Thịnh, tuổi thơ khó khăn và niềm đam mê bóng đá





Ít ai biết, cầu thủ Đỗ Thanh Thịnh từng có một tuổi thơ khó khăn vất vả tại khu phố cổ Hội An. Ba luôn luôn say xỉn, cả nhà mấy miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng tiền tần tảo của mẹ ở những cuốc chợ. Nhiều lần, những tiếng cãi cọ, mâu thuẫn giữa ba và mẹ khiến anh không ít lần âm thầm đổ lệ.

Thương cảnh gia đình khó khăn, anh đã tìn đến bóng đá như một tia hy vọng, thay đổi cuộc đời anh và cho cả gia đình. Năm học lớp 7, Thịnh quyết định xin gia đình thi tuyển vào khóa 3 của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Thế nhưng, nhà anh cách Tam Kỳ, nơi diễn ra đợt tuyển sinh tới gần 60 cây số. Mẹ lưỡng lự không muốn đi còn ba thì thích nhưng không còn một xu dính túi vì trót đi nhậu. Sau cùng, Thịnh bạo gạn đánh liều vay tiền mẹ, hai ba con Thanh Thịnh lặn lội hai tiếng rưỡi đi xe đến Tam Kỳ để thi vào PVF.

Quyết định đó đã thay đổi cuộc đời của Thanh Thịnh, giúp anh trở thành 1 trong 21 tuyển thủ U20 Việt Nam dự VCK U20 World Cu p. Suốt chặng đường gần một thập kỷ đó, anh đã cùng với U17 rồi U19 PVF giành được những danh hiệu ở các giải trẻ quốc gia. So với những cầu thủ đồng trang lứa như Hồ Minh Dĩ, Bùi Tiến Dụng thì Thịnh đến muộn khoảng hơn 1 năm nên mọi căn bản về bóng đá thua xa các bạn. Ở PVF, chu trình sàng lọc rất khắc nghiệt, cứ 1 hay 2 năm họ lại sàng lọc lại và Thịnh nằm trong số đó.

Thời gian đó, anh rơi vào cảnh bấn loạn, lúc thì tập ở hậu vệ biên, khi thì tiền vệ rồi cả tiền đạo nữa. Từng có thời điểm, Thịnh đối mặt với nguy cơ bị loại nhưng rồi anh được một thầy tại PVF giữ lại, tạo điều kiện chơi hậu vệ trái. Cũng từ đó, mọi thứ mới mỉm cười hơn với chàng trai quê Quảng Nam.





Hậu vệ trái số 1 U23 Việt Nam, từng khiến U23 UAE chao đảo

Nhiều năm thi đấu ở các giải đấu trẻ, cầu thủ cùng đồng đội từng dành Giải vô địch U17 Quốc gia năm 2015 cùng năm đó, đạt Giải vô địch U19 Quốc gia, 3 Hạng ba (2016), trong CLB PVF. Rồi đến khi đầu quân cho SHB Đà Nẵng, Đỗ Thanh Thịnh đạt 3 hạng baGiải vô địch quốc gia năm 2016.





Ở cấp đội tuyển U19 Việt Nam, năm 2016, anh cũng góp phần đạt Giải vô địch U-19 châu Á, 3 Hạng ba, Giải vô địch U19 Đông Nam Á, 3 Hạng ba.

Và tại U21 Việt Nam, đạt Giải U21 Nations Cup, 3 Hạng ba năm 2016, Giải U-21 Quốc tế Báo Thanh Niên : 2 Á quân năm 2017 cho đến SEA Games 30 mới đây Thanh Thịnh cũng là một nhân tố đưa đội tuyển U22 Việt Nam dành vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Anh là hậu vệ trái số 1 của U23 Việt Nam

Từng bị gắn mác là cái bóng, lép vế so với Đoàn Văn Hậu nhưng Đỗ Thanh Thịnh đã chứng minh điều ngược lại. Ở phút thứ 75 trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar trên sân Việt Trì ngày 7/6, khi đội chủ nhà đang gặp bế tắc thì với pha chạy nước rút bên cánh trái rồi qua người điệu nghệ trước khi căng ngang cho Tiến Linh ghi bàn, Thanh Thịnh đã khiến mọi người trầm trồ thán phục khả năng xử lý bóng tinh tế của mình. Sở hữu nền tảng tốc độ cực cao cùng khả năng đi bóng qua người khéo léo, Thanh Thịnh đã trở thành hạt nhân quan trọng của SHB Đà Nẵng tại V.League trong 2 mùa giải qua.

Để chuẩn bị cho trận đấu ở VCK U23 Châu Á , trong buổi tập chung vào ngày 5/1, HLV Park Hang Seo đã dành sự quan tâm đến Thanh Thịnh, cho gọi gọi riêng anh và Trọng Hùng ra ngoài khách sạn để chạy.

Tuy trước đó từng bị chấn thương khá nặng nhưng, vừa qua anh vãn rất hồ hởi, chia sẻ với báo chí: "Chấn thương của tôi hồi phục khá là tốt. Hiện tại, cảm giác bóng của tôi tốt hơn nhiều. Bác sĩ Choi đã luôn tập luyện cùng tôi những ngày qua. Tôi đang cố gắng tích cực điều trị để cố gắng đá trận ra quân. Tôi hy vọng có thể đá ngay trận đầu tiên ở VCK U23 châu Á 2020 ".

Đánh giá về các đối thủ ở bảng D, Thanh Thịnh cho biết UAE, Jordan hay Triều Tiền đều mạnh nhưng anh và các đồng đội đã có sự chuẩn bị kỹ: "Các đội bóng Tây Á thi đấu thiên về sức mạnh nên toàn đội động viên nhau thi đấu quyết tâm vì giải này rất khó khăn. Toàn đội tin tưởng vào kết quả tốt tại giải đấu sắp tới".

