Đoàn đại biểu Hội GDCSSKCĐ Việt Nam làm việc với Sở Y tế Hải Phòng và Công an tỉnh Nam Định

Sáng ngày 7/2 tại Sở Y tế TP Hải Phòng, TS. Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu Hội đã có buổi làm việc với Sở Y tế Hải Phòng về kế hoạch tài trợ máy tầm soát ung thư sớm cổ tử cung cho Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Tham dự cuộc làm việc, về phía Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam có: TS. Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch Hội, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; BS. Đỗ Nam Khánh - Ủy viên Ban Thường Vụ Trung ương Hội. Về phía Hải Phòng có: TS. Phan Huy Thục – Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng; PGS.TS. BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Về phía đơn vị tài trợ có: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát triển công nghệ Anapath - Việt Hàn.

Phó Chủ tịch Hội, TS. Nguyễn Thiện Trưởng cho rằng: Ung thư cổ tử cung là căn bệnh thường gặp ở phụ nữ, việc phát hiện điều trị sớm sẽ giảm thiểu chi phí điều trị và tỷ lệ tử vong ở phụ nữ, hơn nữa còn mang ý nghĩa nhân văn đó chính là gìn giữ sức khỏe phụ nữ và hạnh phúc gia đình . Chính vì thế, Chương trình tài trợ máy tầm soát ung thư được lựa chọn là một trong các chương trình xã hội -từ thiện được ưu tiên trong hoạt động của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên, đại diện đơn vị tài trợ thông báo: Đơn vị sẽ tài trợ cho Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng một máy tầm soát ung thư sớm cổ tử cung Max-Prep Pap’s Test mới, tiên tiến. Thiết bị sử dụng công nghệ màng lọc kép, cho kết quả chính xác tối ưu, chẩn đoán chính xác tới hơn 90% so với các phương pháp thông thường đến từ Hàn Quốc. Mỗi máy có giá trị hơn 1,8 tỷ đồng. Ngoài máy ra, mỗi năm đơn vị sẽ tài trợ 300 kit thử miễn phí, chịu trách nhiệm bảo hành cho máy khi có trục trặc về mặt kỹ thuật, đồng thời sẽ hướng dẫn chuyển giao công nghệ cho đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện nhằm khai thác tối đa hiệu quả của thiết bị.

PGS. TS. BS. Vũ Văn Tâm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng - đơn vị được thụ hưởng, đã trân trọng cảm ơn Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam và cho biết: Năm 2019 Hải Phòng được Hội Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em VN lựa chọn triển khai đề án kiểm soát ung thư cổ tư cung sớm. Được sự quan tâm của Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam và nhà tài trợ, Bệnh viện sẽ có thêm trang thiết bị giúp triển khai được đề án.

Trước khi kết thúc buổi làm việc, TS. Phan Huy Thục – Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hải Phòng cảm ơn Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã giúp cho Hải Phòng có thêm thiết bị tầm soát ung thư. Ông nhấn mạnh tất cả các công việc tiếp nhận tài trợ phải đảm bảo tính pháp lý, quy trình chuẩn đoán về mặt chuyên môn, đánh giá thiết bị. Hai bên cũng thống nhất giao cho Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và Nhà tài trợ chủ động làm việc để thống nhất các nội dung liên quan, báo cáo với Sở Y tế và Trung ương Hội để buổi lễ bàn giao sớm được diễn ra.

Chiều cùng ngày, Đoàn cán bộ Trung ương Hội, do Phó Chủ tịch, TS. Nguyễn Thiện Trưởng dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Công an tỉnh Nam Định về việc hỗ trợ Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nam Định triển khai chương trình khám sàng lọc miễn phí ung thư cổ tử cung cho các hội viên. Tại buổi tiếp, Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cảm ơn sự quan tâm của Hội đến sức khỏe các đồng chí nữ công an và mong chương trình sớm được triển khai.

