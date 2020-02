Đoàn du khách Hàn Quốc từ tâm dịch Daegu rời Đà Nẵng lúc nửa đêm

Tối 25/2, UBND TP Đà Nẵng đã phát thông báo về kết luận cuộc họp bàn phương án đưa nhóm du khách Hàn Quốc về nước của Chủ tịch UBND TP, ông Huỳnh Đức Thơ. Theo thông báo, ngày 24/2 có một nhóm du khách Hàn Quốc tới Đà Nẵng du lịch, tuy nhiên do đây là thời điêm Chính phủ Hàn Quốc nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên cao nhất. Sau đó, ngành chức năng TP. Đà Nẵng đã có thông báo đến nhóm du khách và đề nghị cách ly theo quy định. Bộ Y tế cũng đưa ra công văn hướng dẫn cách ly đối với người Hàn Quốc.

Dù vậy, một số du khách Hàn Quốc tỏ thái độ không muốn cách ly và bày tỏ mong muốn được về nước. Theo cơ sở nguyện vọng của đoàn khách và theo đề xuất của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng không miền Trung và hãng Vietjet, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất đưa những du khách trên về nước bằng đường hàng không, đi đường riêng từ nơi cách ly đến cầu thang chân máy bay. Quyết định phương án đưa đoàn khách về lại Hàn Quốc được đưa ra sau khi các ngành liên quan TP.Đà Nẵng đã họp với Tổng lãnh sự Hàn Quốc.

Trong đoàn khách Hàn Quốc kể trên, có một số người thống nhất việc cách ly tại Đà Nẵng. Đối với những người này, UBND TP giao Sở Y tế tiến hành thủ tục cách ly theo quy định tại Bệnh viện Phổi hoặc Bệnh viện 199. Ngoài ra, với 2 công dân Thái Lan cũng có mặt trên chuyến bay hạ cánh ngày 24/2, nếu có nhu cầu xuất cảnh sẽ được UBND TP giao các ngành thực hiện tương tự như với đoàn khách Hàn Quốc. Mọi công tác chỉ đạo việc đưa đoàn khách Hàn Quốc về nước được giao cho Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh chỉ đạo. Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng, bác sĩ Lê Thành Phúc cho hay trong số 20 người từ đoàn khách Hàn Quốc có 2 người xin được ở lại và sẽ thực hiện việc cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, Theo Người Lao Động

Khoảng 22h ngày 25/2, đoàn du khách Hàn Quốc được chuyên chở tới sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đoàn được bố trí lối đi riêng, đeo kín khẩu trang và kiểm tra y tế, khử trùng hành lý trước khi lên máy bay. Theo Người lao động, Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng, bác sĩ Lê Thành Phúc cho hay trong số 20 người từ đoàn khách Hàn Quốc có 2 người xin được ở lại và sẽ thực hiện việc cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Đến 23h55 ngày 25/2, chiếc máy bay mang số hiệu VJ 878 đã chở những hành khách đến từ Daegu, Hàn Quốc trở về nước. Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã gửi thư xin lỗi tới những hành khách trên. Trong thư, ông Thơ viết: "... trước sự bùng phát và diễn biến nguy hiểm của dịch Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch Covid-19 lên mức cao nhất, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã có văn bản yêu cầu cách ly đối với những người đến từ vùng có dịch. Vì vậy, TP buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn du khách...." Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng mong muốn thành phố sẽ tiếp đón du khách vào thời điểm thích hợp khác, vui vẻ và thuận tiện hơn.

Còn lại 58 công dân Việt Nam trong đoàn 80 người về từ tâm dịch Daegu, Hàn Quốc đều thực hiện cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung tại khu vực quân sự Đồng Nghệ và Bệnh viện 199 Bộ Công an tại Đà Nẵng, Sức Khỏe ổn định. Hiện chỉ có 1 người mang dấu hiệu sốt, nghi nhiễm virus corona đang được cách ly tại Bệnh viện Phổi.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)