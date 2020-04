Tổ chức đoàn xe rước dâu rình rang cho con trai: Phó Giám đốc bệnh viện nói gì?

Theo ông Hùng, con trai và con dâu ông cùng làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ngày 17/3, đám cưới của cặp đôi đã được tổ chức tại nhà gái và đến ngày 31/3 ấn định đám cưới tổ chức tại nhà trai ở xã Gia Phố (huyện Hương Khê).

Hình ảnh cắt từ camera được cho là đoàn đưa dâu nhà PGĐ bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê



Tuy nhiên, đến ngày 20/3, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 15 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và áp dụng biện pháp cấm người dân không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…; hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến địa phương khác.



“Trước Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Hà Tĩnh, gia đình tôi sau đó đã tạm dừng tổ chức đám cưới theo dự định. Thay vào đó, gia đình tôi đón con dâu về nhà để làm lễ nhập gia tiên theo phong tục truyền thống của dòng họ và người dân địa phương. Gia đình nhà gái chỉ ra 5 người, đi trên 2 xe ô tô riêng. Tại gia đình cũng không mời bạn bè, làm rạp gì cả. Trong lễ, hai bên gia đình chỉ gói gọn khoảng 10 người”, ông Hùng nói.



Giải thích về hình ảnh đoàn xe ô tô rước dâu xuất hiện trên đường, ông Hùng cho hay, gia đình đã thông báo cho bạn bè là không tổ chức đám cưới nhưng vì tình cảm nên nhiều người bạn của ông đã đi xe riêng đến nhập vào xe rước dâu của gia đình.



"Khi về đến nhà tôi, họ không vào nhà mà lái xe về luôn vì biết lệnh cấm tụ tập. Còn việc có thông tin gia đình tôi thuê một khách sạn để tổ chức đám cưới trên địa bàn thì không đúng. Khi con dâu đến đầu huyện, gia đình tôi có mượn một phòng trong khách sạn này để con dâu thay đồ và trang điểm rồi nhanh chóng rời đi”.



Cũng theo ông Hùng, các xe của nhà gái khi đến gia đình ông đều được lực lượng y tế địa phương phun thuốc khử khuẩn, gia đình cũng chuẩn bị nước rửa tay khô trước khi vào làm lễ. Sau giờ cơm trưa, gia đình nhà gái đã chia tay ra về luôn trong ngày.



Phó Giám đốc bệnh viện huyện Hương Khê cho hay sau tiệc đã yêu cầu con trai và con trai đến Trạm y tế xã khai báo, đo thân nhiệt và tự cách ly tại nhà.



Ông Phan Trường Sang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cũng cho hay, thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh nên gia đình ông Hùng đã quyết định hoãn tổ chức đám cưới. Vì thế, trong ngày gia đình ông Hùng đưa con dâu về ra mắt họ hàng nhà nội và làm lễ gia tiên. Các cán bộ, nhân viên trong bệnh viện không được mời.



Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê xác minh lại thông tin, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý (nếu có vi phạm). Kết quả báo cáo Sở Y tế trước 10 giờ ngày 3/4.



