Doanh nghiệp được hỗ trợ như thế nào trong gói 62.000 tỷ vừa được chính phủ thông qua?

Giữa thời điểm dịch COVID-19, các doanh nghiệp thuộc một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh & xã hội tháng 3 cho thấy, dịch COVID-19 đã khiến 30 tỉnh, thành có 322 doanh nghiệp dừng hoạt động, 553 đơn vị giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh , 30 hợp tác xã và gần 300.000 hộ gia đình phải dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất.



Từ các doanh nghiệp lớn đến các nhà kinh doanh nhỏ lẻ đều lên tiếng về tình hình kinh doanh ế ẩm, doanh thu sụt giảm từ sau Tết Nguyên đán - cũng là khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Những ngành bị ảnh hưởng đầu tiên và nhiều nhất chính là nông nghiệp và du lịch. Dịch bệnh khiến hàng loạt khách hủy tour, hủy đặt phòng; hàng loạt mặt hàng nông sản như dưa hấu, thanh long, cam, tôm hùm... không thể xuất khẩu. Hàng loạt ngành kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán xá tại các TP lớn cũng đang trải qua những ngày tháng cực kỳ khó khăn, thậm chí phải đóng cửa để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.



Liên quan đến vấn đề này, tối muộn 9/4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn và bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.



Các gói hỗ trợ có quy mô 62.000 tỉ đồng nhằm hỗ trợ cho khoảng 20 triệu người yếu thế trên cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc sáu nhóm khác nhau. Theo đó, thời gian đối đa hỗ trợ là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.



Trong số này, ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp 36.000 tỷ đồng, gồm 22.000-23.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 13.000-14.000 tỷ từ ngân sách địa phương.



Theo Nghị quyết này, sẽ có 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nhận được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt từ Chính phủ. Trong đó, có 2 nhóm doanh nghiệp, gồm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, ngừng kinh doanh từ 1/4 và doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính.



Cụ thể, các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm, tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tùy theo diễn biến của dịch bệnh nhưng không quá ba tháng, mỗi tháng trả 1 lần. Những doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính sẽ được vay lãi suất 0% trả lương, vay hàng tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.



Ngoài 2 nhóm doanh nghiệp, 4 nhóm đối tượng khác cũng được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng gồm: Người có công với cách mạng; lao động tự do, mất việc nhưng chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp; hộ nghèo, cận nghèo; lao động mất việc từ 14 ngày trở lên.

Quốc hội họp bất thường, xem xét gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng



