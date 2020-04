Chia sẻ khó khăn do COVID-19, một doanh nghiệp hỗ trợ 1.500 công nhân mỗi người 11 triệu đồng

Ngày 15/4, ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Long Thành (Đồng Nai) xác nhận một doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ cho khoảng 1.500 lao động số tiền 11 triệu đồng/ người vì dịch COVID-19.

Đó là Công ty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam (100 vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất nhôm) đóng tại KCN Long Đức, huyện Long Thành.

Thông báo của công ty hôm 14/4

Cũng theo ông Thành, đây là khoản trợ cấp một lần, không tính tiền lương và các khoản phụ cấp khác. Toàn bộ khoảng 1.500 lao động của công ty sẽ nhận được tiền trợ cấp này cùng đợt với tiền lương tháng 4.



Theo thông báo mà công ty đưa ra vào ngày 14/4, đối tượng được hưởng trợ cấp là toàn bộ nhân viên làm việc tại thời điểm 31/3/2020 (nhân viên thử việc, nghỉ bệnh, thai sản cũng thuộc đối tượng được chi trả).

Đối với nhân viên nộp đơn thôi việc trước ngày 1/4/2020, và nhân viên không còn làm việc tại ngày chi trả (29/4/2020) thì không thuộc đối tượng trợ cấp. Số tiền trợ cấp là 11 triệu đồng/người, được chi trả một lần cùng với lương tháng 4/2020.

"Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động do khó khăn liên quan dịch COVID-19. Tôi rất hoan nghênh và ủng hộ hành động đẹp này", Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Long Thành chia sẻ.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ đội tất bật chuẩn bị suất cơm cho người trong khu cách ly tập trung